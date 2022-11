Aitor, hermano de Zayra Gutiérrez, a punto de ser secuestrado por la mafia

Zayra Gutiérrez no ha podido evitar preocuparse por su hermano Aitor después de conocer que ha estado a punto de ser secuestrado junto a un joven perteneciente a una de las familias más importantes de nuestro país.

Hace apenas unas horas, la hija de Arantxa de Benito y Guti ha anunciado a través de las redes sociales una inesperada noticia. Y es que, después de más de dos años de relación con su pareja, ambos están esperando a su primero hijo.

"Estamos muy ilusionados, muy contentos y, sobre todo, con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", ha escrito la joven en su cuenta de Instagram junto a una ecografía de su bebé.

"No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias, mi amor, por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida. Estoy segura de que vamos a ser unos papis muy buenos".

Tal y como ha contado la propia Zayra Gutiérrez en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, en un principio sus padres "no se lo creían cuando se lo dije, pensaban que era una broma".

A las pocas horas de salir a la luz esta esperanzadora noticia, ha sido la propia Arantxa de Benito la que ha querido pronunciarse al respecto.

"Esta noticia ha sido sorprendente, evidentemente, para todos. Ya una vez dada la noticia, deseo que nazca sano, que tenga un embarazo feliz y que sean muy felices. Mi hija se encuentra muy bien, muy feliz y muy enamorada".

Y, aunque ahora es todo felicidad dentro de esta conocida familia, no siempre fue así. El pasado mes de mayo, varios medios de comunicación de nuestro país se hicieron eco de una escalofriante noticia.

Zayra Gutiérrez y familia se llevaron un gran susto

Zayra Gutiérrez se llevó el susto de su vida al enterarse de que su hermano Aitor y Froilán de Marichalar estuvieron a punto de ser secuestrados por una banda organizada.

Durante el mes de mayo, estos dos jóvenes y su grupo de amigos alquilaron una lujosa casa en la isla de Ibiza para disfrutar de unos días de vacaciones. Pero lo que nadie se esperaba era que esta escapada podría haberse convertido en una auténtica tragedia.

Tal y como informó en aquel momento El Confidencial Digital, un grupo de personas armadas y cubiertas con pasamontañas, asaltaron la villa donde se encontraban el hermano de Zayra Gutiérrez y el nieto del Rey emérito.

Y, aunque finalmente todo acabó en un susto, la Guardia Civil no descartó la posibilidad de que se tratara de un robo o, incluso, de un intento de secuestro. Para intentar esclarecer lo sucedido, el cuerpo de seguridad se llevó uno de los pasamontañas como prueba.

Horas después de hacerse pública esta información se supo que ni Froilán ni el resto del grupo se encontraba en la vivienda cuando se produjo el asalto, por lo que tan solo consiguieron llevarse algunos objetos de valor.

Por su parte, Arantxa de Benito se pronunció al respecto ante los medios de comunicación. "No quiero hablar de esto, por favor. Gracias a Dios ellos no estaban, estaban fuera de casa. Hay que proteger a los niños y parece ser que todo se quedó en un susto".

La madre de Zayra Gutiérrez aseguró que se llevó una gran susto cuando algunos amigos y periodistas comenzaron a llamarla para enterarse de lo sucedido.

"Mi hijo me decía: 'Mami tranquila, nosotros no estábamos, estábamos fuera'. Así que, gracias a Dios, todo bien", aseguró la presentadora.