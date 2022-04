Nagore Robles confirma el embarazo pese a la ruptura

Nagore Robles ha dejado a la audiencia impactada con el anuncio que ha hecho en directo. La vasca se ha convertido en un rostro habitual de Mediaset, tras darse a conocer en Gran Hermano y empezar una relación con Sandra Barneda.

Nagore es directa, incisiva, polivalente y ambiciosa. Esta combinación la ha colocado en numerosos programas de la cadena. Habitualmente como tertuliana, comentando los realities y dando juego en plató.

Sin embargo, también ha tenido la oportunidad de lucirse como presentadora con Sobreviviré, un espacio que empezó para comentar el reality Supervivientes. Con el tiempo, ha ido cogiendo entidad propia, por lo que renovó por una segunda temporada.

Ahora Nagore se estrena en el prime time de Cuatro con Baila conmigo, un reality de parejas con el baile y varios pretendientes como protagonistas. El estreno del programa ha contado con la revelación que ha dejado a todos sin palabras. Hay embarazo a la vista

Nagore Robles da la noticia del embarazo que nadie esperaba

Ha sido la propia Nagore la que ha apuntado la noticia que ha dejado a todos los colaboradores y a ella misma, noqueados. Lucía, exconcursante de La Isla de las Tentaciones y expareja de Isaac (Lobo) anunciaba visiblemente nerviosa que espera un hijo.

"Es que tengo los pelos de punta y todo...". Así empezaba Nagore su intervención. "¿Cuál es la noticia que tienes que contarnos?".

La joven andaluza confirmaba que está esperando un hijo de Isaac. El resto de participantes en plató no se lo podían creer. Álvaro Boix y Rosario Cerdán, que estaban en plató también quedaban realmente sorprendidos.

Lucía e Isaac se encuentran en estos momentos separados, tras un turbulento romance con discusiones e infidelidades por doquier. De hecho, ella le ha dedicado a su expareja lindezas como esta: "No lo quiere volver a ver nunca más. Yo, cosas malas en mi vida no quiero y él es el cáncer de mi vida".

También ha tildado al catalán de "persona tan vacía y tan simple para entrar aquí y tener su minutito de gloria" e incluso ha hecho amago de abandonar el programa, si le obligaban a ver videos de su ex.

Pues bien, ahora esperan un hijo en común. Nagore Robles no lo podía creer. Le daba la enhorabuena a la joven, interesándose por si estaba bien y feliz, a lo que la chica respondía que sí.

Lucía seguirá en el programa y desvelará más detalles de lo que ha pasado, pero tras el anuncio, se desmoronó. "Necesito irme con mi familia, tenía muchas ganas de decirlo, estaba muy nerviosa, no sabía como disimular y por fin".

Nagore la arropaba en directo y también lo hacía Álvaro, que le acariciaba afectuosamente la pierna, mientras la joven se sinceraba.

El bebé que lo cambia todo en el espacio televisivo de Nagore

El hecho de que la andaluza esté embarazada es a la vez un atractivo y un hándicap para el reality de Nagore. Ella misma explicaba sus reservas con las fiestas, con los compañeros y que el hecho de estar esperando un bebé la condiciona.

A la espera de que de más detalles, se confirma que la ruptura entre ella y el padre de la criatura es definitiva. Lobo también ha intervenido en el espacio estos días, dando a entender que pronto le veremos también en Baila Conmigo.

Así, Lobo le deseaba a su exnovia "mucha suerte en tu etapa de soltera, que sé que tenías ganas y espero que encuentres a alguien, va a ser complicado porque después de estar conmigo, se te van a quedar todos pequeños".

Nagore Robles va a tener que lidiar con este nuevo factor en el programa y no va a ser fácil. Tras el anuncio, Isaac ya ha apuntado que creía que debían anunciarlo conjuntamente y no ella en solitario. No obstante, parece dispuesto a reconocer al bebé y a hacerse cargo de la parte que le toca como padre.

Robles, que vive una etapa de tranquilidad emocional, tras su ruptura con Sandra Barneda, quiere dedicar toda su energía a este espacio en el que se juega mucho. Si la audiencia le acompaña, podrá entrar definitivamente en el olimpo de presentadores estrella de Mediaset.

Así pues, ella y su expareja estarán en igualdad de condiciones para ir optando a los programas que se preparan en Telecinco o en Cuatro.