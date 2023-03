Nacho Palau toma una decisión con Miguel Bosé que deja a todos en shock

Nacho Palau ha conseguido dejar a todos sin palabras tras compartir públicamente la última conclusión a la que ha llegado respecto a su expareja. Y es que, a pesar de lo duros que han sido estos últimos meses, el escultor no piensa ceder ante Miguel Bosé.

Después de una larga temporada alejado del foco mediático, hace unos días, el exsupervivientes regresó a la pequeña pantalla con su entrevista más personal. Y es que, nada más salir de Supervivientes 2022, los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón.

Por eso, el pasado 25 de febrero, Nacho Palau se sentó, junto a Paz Padilla, en el plató de Déjate querer para hablar del infierno por el que ha tenido que pasar a consecuencia de su enfermedad.

"No me hubiera imaginado jamás lo difícil que es, lo mal que se pasa y lo solo que te sientes", aseguró el televisivo con la voz entrecortada.

Además, Nacho Palau también se sinceró sobre el punto en el que se encuentra su relación con el cantante. Y es que, a pesar de todas las disputas que han tenido tras su separación, el cantante no se lo pensó dos veces a la hora de mostrarle su apoyo:

"Hemos llorado juntos […] La primera llamada fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más".

Pero, aunque su relación ha mejorado mucho a raíz de su enfermedad, Nacho Palau acaba de anunciar que ya ha tomado una decisión sobre pleitos legales que mantiene a día de hoy con el artista. Todos están en shock por lo que ha decidido.

Nacho Palau quiere seguir adelante

Nacho Palau es consciente de que la relación entre él y Miguel Bosé ha mejorado considerablemente, pero no está dispuesto a dejar a un lado la batalla judicial que ambos comenzaron tras su ruptura.

Y así mismo lo confirmó durante su última intervención televisiva. Y es que, aunque confesó que le quiere mucho, el televisivo aseguró en el plató de Déjate querer que, "esa unión", la de sus cuatro hijos, "no se puede romper".

Por eso, Nacho Palau confirmó que va a seguir adelante con su batalla judicial para que se reconozca que los hijos de la expareja son hermanos: "El procedimiento legal no se ha parado porque una cosa no quita a la otra".

Y es que, el escultor considera que "no es justo que por la inmadurez de unos mayores, lo paguen unos menores que no tienen culpa de nada".

Además, Nacho Palau no tuvo ningún problema en asegurar que se siente igual de responsable que Miguel Bosé en todo lo que ha pasado en relación con sus hijos, pero cree que "las leyes tienen que ponerse a la altura del momento en el que están".

"Quiero que se llegue a entender que con el tiempo lo hemos sabido llevar. Lo hemos pasado mal, los niños lo han entendido, pero conforme se van haciendo mayores, les vas explicando más cosas", puntualizó a continuación.

Y es que, a pesar de la delicada situación familiar por la que están pasando, Nacho Palau estaba "muy confiado en que no iba a pasar nada", pero, "en el caso de que pasase", los niños no se iban a separar.

Por otra parte, el entrevistado quiso compartir con toda la audiencia de Mediaset España que, a pesar de la distancia, sus cuatro hijos están constantemente en contacto a través de videollamadas y se ven siempre que pueden.

En cuanto a su expareja, Nacho Palau no tuvo ningún problema en llenarle de halagos: "Considero que es igual de buen padre como yo y solo quiero que le vaya bien".

En el año 2020, el exsuperviviente interpuso una demanda de filiación con la única intención de que se reconociese que sus cuatro hijos son hermanos.

Pero, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pozuelo de Alarcón falló a favor el artista, algo que ha provocado que Nacho Palau tomara la decisión de recurrir la sentencia.