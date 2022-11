Miriam Sánchez, detenida y acusada de cometer un grave delito

Hace tan solo unos minutos el programa ¡Fiesta! acaba de confirmar que Miriam Sánchez habría sido detenida por atentar contra la autoridad. Según ha revelado Emma García, Miriam estaría ingresada en un hospital de Madrid custodiada por la policía.

Los últimos tiempos no han sido nada fáciles para la ganadora de Supervivientes. Miriam Sánchez decidió alejarse por completo de los medios de comunicación y sus últimas apariciones han sido de lo más polémicas.

Su guerra con Pipi Estrada sigue más fuerte que nunca. El periodista llegó a afirmar que estaba dispuesto a denunciar por unas declaraciones de Miriam en la revista Lecturas.

Miriam Sánchez vuelve al centro de la polémica

Emma García ha conectado con la redacción del programa para una noticia de última hora, Miriam Sánchez ha sido detenida. Las primeras informaciones que ha dado el programa señalaban que habría sido debido a que la actriz habría agredido a un policía.

| Europa Press

En los últimos meses, Miriam Sánchez decidió volver a los medios de comunicación. Una fuerte exclusiva que concedió para la revista Lecturas desató todas las polémicas. Miriam Sánchez acusó a Pipi Estrada de haber ejercido violencia psicológica contra ella.

El periodista defendió públicamente que no iba a dejar que eso se quedase así. Así que afirmó que se había reunido con sus abogados para tomar medidas legales.

En una reciente entrevista para Pronto, Pipi reconoció que él había ayudado mucho a Miriam en sus épocas más duras.

"Yo siempre la he ayudado… hasta el día en que me montó ese número tan escandaloso en la calle… y eso que fui a abonar la cuenta que ella no podía pagar en un bar. No entendí que se pusiera así de poseída contra mí. Me agredió verbal y físicamente", relataba el periodista.

Tras saltar la noticia de su detención, el programa ¡Fiesta! se ha intentado poner en contacto con Pipi y el periodista ha sido tajante. Estrada siente mucho la situación que está atravesando su expareja, sin embargo ha manifestado que sigue muy dolido por las declaraciones en Lecturas.

Miriam Sánchez y su última aparición pública

En septiembre, Miriam Sánchez tenía planeada una visita al plató del Deluxe, pero en el último momento decidieron cancelarla. Según reveló el programa debido a que uno de los temas que se iba a tratar involucraba a su hija menor de edad.

Miriam Sánchez decidió utilizar las redes sociales para pronunciarse: "Después de 72 horas de entrevistas, dos semanas de hablar de mí en televisión, de hablar de mi hija, mi expareja… Después de decir que estoy enferma y loca sin conocimiento de causa, después de años de no trabajar para Mediaset y llamarme gorda durante 2019… Miles de cosas", sentenciaba.

"Por lo que sea no interesa mi entrevista, pero por lo de mi personita no es. Una vez me habéis exprimido y habéis dado audiencia, sois tan miserables de haberme disparado el nivel de ansiedad", confesaba.