Miguel Marcos admite que Belén Esteban quiere romper tras los insultos

Miguel Marcos ha sido testigo, nuevamente, de cómo Sálvameno ha tenido piedad alguna con su mujer, Belén Esteban. Y es que hace unos días, la pareja del conductor de ambulancias acudió a la gala de Los 40 Music Awards.

Desde luego, un acontecimiento que dio mucho de que hablar no solo por la gran cantidad de famosos que asistieron, sino también por la presencia de la de Paracuellos. Eso sí, sin duda alguna, lo que provocó que las redes sociales se inundaran de memes fue que la misma madre de Andreíta no paró de hacerse fotos en toda la velada con numerosas celebridades.

No obstante, lo que para algunos fue un momento único y divertido, para otros muchos fue de lo más molesto y pesado. De hecho, esta última opinión era la que tenía el programa donde colabora, que no tuvo compasión alguna con la mujer de Miguel Marcos.

| Europa Press

Miguel Marcos, mudo tras escuchar los insultos: "los estaba acosando"

El pasado viernes, 4 de noviembre, la mujer de Miguel Marcos no se pudo perder uno de los eventos más esperados del año. Asimismo, la gala de Los 40 Music Awards fue todo un éxito, sobre todo para la misma Belén Esteban, que consiguió lo inimaginable.

Esa misma noche, la cuenta de Instagram de la colaboradora se llenó de imágenes de ella junto a una multitud de famosos. Pedro Almodóvar, Paula Echevarría, Ana Mena, Rosalía, que de hecho es su amiga, Manuel Carrasco y Aitana fueron algunas de las estrellas que posaron al lado de la 'Princesa del pueblo'.

No cabe duda de que para la exmujer de Jesulín fue una noche mágica. Sin embargo, esta velada no podría haber ido de la misma manera para los artistas con los que se hizo fotos.

En el día de ayer, 7 de noviembre, Sálvamese hizo eco de algunos de los insultos que habían atribuido a la mujer de Miguel Marcos debido a su actitud en la mencionada gala.

"Agotadora, molesta, insistente, brasas, inaguantable, pesada, cansina, cargante...", eran algunos de estos descalificativos. De hecho, tanta polémica generó la tertuliana que incluso algunos testigos aseguraron que el comportamiento de la tertuliana fue de lo peor.

"Los estaba prácticamente acosando, no paraba de perseguirles y todo por hacerse fotos", decían desde el programa vespertino. Eso sí, lejos de acabar con el escándalo, una de estas fuentes afirmó que el momento en el que la mujer de Miguel Marcos vio a la cantante Ana Mena fue "alucinante".

"Se tiró a sus brazos y hasta se asustó”, explicaba este testigo. Es más, tal y como cuenta, asegura haber escuchado a “algún cantante” llamarla “pesada”. “Han intentado usar a su seguridad para escapar de ella”.

Además, también la acusó de hacerse infinidad de fotos con los famosos, pero negarse a hacérselas con los fans presentes. "Era un poco borde y decía que no se hacía fotos, las rechazaba todas", decía.

| GTRES

Así se defendió la mujer de Miguel Marcos

Desde luego, tales acusaciones no sentaron nada bien a la mujer de Miguel Marcos, que no dudó en salir a defenderse. "No tenéis ni idea", empezaba diciendo. ""Me paré a hacer fotos, pero no me paré con todo el mundo", se justificaba.

"Todo lo que habéis puesto me encanta. Me da igual lo que digáis, me lo pasé tan bien, lo disfruté tanto. Si volviera a ser hoy mismo lo volvería a hacer", decía ilusionada. "Conmigo fueron súper cariñosos y el año que viene voy a volver", zanjaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón