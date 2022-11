Miguel Marcos admite que Belén Esteban le acaba de romper el corazón

Miguel Marcos, el rostro más discreto de la crónica social, se ha propuesto un reto: volver a casarse con Belén Esteban. En 2019 formalizaron su relación, pero la colaboradora no había obtenido la nulidad eclesiástica y lo hicieron por lo civil. Ahora pretenden celebrar otra boda en una iglesia, pero Belén no está por la labor porque le da “pereza”.

Miguel Marcos se ha quedado a cuadros al escuchar las palabras de su mujer, quien ha concedido una entrevista bastante polémica. Según cuenta, el conductor de ambulancias está muy ilusionado por la segunda boda y sabe que se lo merece. Pero ella no se siente con ánimos y en estos momentos no puede dedicarse a preparar un evento de tales características.

Miguel ha admitido en privado que las palabras de su esposa le han roto el corazón, a pesar de que esa nunca ha sido la intención de Belén. La tertuliana quiere lo mejor para él, está plenamente enamorada y haría cualquier cosa por hacerle feliz. El problema es que en estos momentos está centrada en su carrera y no tiene demasiado tiempo libre.

Miguel sigue asimilando las palabras que ha pronunciado la ex de Jesulín, quien nuevamente ha vuelto a hacer gala de su sinceridad. Reconoce que el proyecto está encima de la mesa, pero es ella la que no termina de dar el paso definitivo. “Él se quiere casar por la iglesia, pero a mí me da un poco de pereza”, comenta con una sonrisa en la cara.

Belén Esteban no ha sido dura ni ha tenido intención de hacer daño, pero las redes sociales se han hecho eco de su atrevimiento. Le acusan de haber tenido un gesto feo con su marido, aunque en realidad le ha dedicado unas reflexiones estupendas. “Él se lo merece, lo que pasa es que yo no estoy ahora como para organizar nada”.

Miguel Marcos también quiso tener hijos

Miguel lo quiere todo con Belén: primero pasaron por el altar de forma civil y después anunciaron que querían ser padres. La tertuliana cree que haber hecho pública esta intención ha jugado en su contra y que no le ha dado buena suerte. Ha prometido que no volverá a hablar del tema y que tome la decisión que tome lo hará en la más estricta privacidad.

El sanitario ha sabido ganarse el respeto de toda la profesión y no hay ningún periodista que pueda contar nada malo de él. Lo único que ha hecho ha sido apoyar a su mujer, a pesar de que no comparte su estilo de vida. Nunca se ha sentido atraído por la fama, de hecho ha rechazado muchos proyectos para dejar claro que no quiere ser popular.

Belén Esteban se caracteriza por su sinceridad, una sinceridad que le ha jugado malas pasadas en varias ocasiones. Se ha involucrado en grandes escándalos porque para ella es fundamental contar la verdad y no dejar ninguna duda en el aire. Su mala relación con Jesulín de Ubrique ya es pasado porque este carisma le ha convertido en un personaje independiente.

Miguel Marcos: cómo es su relación con Andreíta

Miguel comparte su vida con la hija de Belén, la famosa Andrea Janeiro, y está encantado. Entre ellos hay una unión especial, de hecho ha ejercido de padre en varias ocasiones. Andreíta ha tenido varios problemas con Jesulín y con su padrastro siempre ha podido contar.

El conductor de ambulancias cree que lo más acertado es dejar que sea Belén la que acapare la atención de los focos. Él nunca ha tenido intención de ganar dinero con la prensa del corazón porque tiene su trabajo. Se gana sin ayuda de nadie y eso es lo que le ha convertido en alguien muy respetado fuera de la televisión