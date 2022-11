Marta Riesco se pelea con su novio en la calle y cuentan cómo le amenaza

El cambio que ha vivido Marta Riesco en los últimos meses ha sido brutal. En lo profesional, ha pasado de ser una reportera desconocida a ocupar las pantallas de todos los programas de salsa rosa. Y en lo personal, nunca imaginó que se enamoraría de uno de los personajes más llamativos del corazón.

Ahora, disfruta del momento que atraviesa. Comenzar una relación con Antonio David no ha hecho que perdiera su trabajo, como muchos vaticinaban. En cambio, si ha perdido alguna que otra amistad, aunque eso no es ahora lo que más le importe.

A priori, parece que todo le va bien a Marta Riesco, aunque esto no sería del todo cierto. En las últimas horas se ha filtrado una pelea que ha tenido en público con el exguardia civil. Parece que la pareja no es como realmente se muestra en redes sociales.

Marta Riesco en el ojo del huracán

Marta lleva años trabajando en televisión, pero nunca antes había tenido tanta repercusión. El programa de Ana Rosa ha sido desde siempre como su casa y allí pasa la mayoría del tiempo. Sin embargo, nadie imaginaba, ni siquiera ella, que su vida profesional iba a cambiar tanto en tan poco tiempo.

Enamorarse de Antonio David Flores no fue fácil de digerir. Ni para ella, que tuvo que dar explicaciones en plató y contar su vida privada, ni para el programa, que veía que su reportera llamaba demasiado la atención.

| GTRES

Con el paso del tiempo, las aguas se han calmado y aunque Marta sigue siendo el foco de todas las miradas, conserva aún su puesto de trabajo y su relación. Ella asegura que con Antonio David todo es color de rosas y que está más enamorada que nunca. Prueba de ello son los vídeos y fotografías que publica en sus redes sociales.

Parece que el exguardia civil ha olvidado por completo sus 20 años de amor con Olga y está viviendo otra juventud junto a la reportera. Marta, en cambio, está disfrutando de una relación mucho más asentada y seria, nada comparado con las anteriores que ha tenido.

No es todo lo que parece

La pareja vive junta en Madrid, en el piso en el que Marta vivía cuando aún era soltera. Sin embargo, parece que la rutina, la presión de los medios y la actual ajetreada vida que ambos llevan está afectando a la relación.

Ellos no lo han confirmado, pero si las numerosas personas que estuvieron presentes en la última tienda a la que Marta y Antonio David acudieron juntos. La pareja se disponía a comprar ropa para uno de los tantos eventos a los que deben acudir estas semanas.

Sin embargo, lejos de lo romántico que pudiera parecer ir de compras, la pareja protagonizaba una enorme pelea. Al parecer, el caso omiso que Antonio David hacía a Marta fue el principio de todo.

Varios testigos que se encontraban en ese momento en el establecimiento aseguran que la conversación que el exguardia civil tenía por teléfono molestaba a Marta. La reportera se había encargado de elegir un look a su chico, algo que a este parecía no importarle. “Me voy eh, me voy”, gritaba Marta.

| España Diario

La discusión llegó a tal punto que Antonio David decidió abandonar la tienda de ropa y continuar con su charla telefónica. Dejando a Marta dentro del establecimiento muy enfadada. La cajera, atónita a lo que veía, no dudo en describir la situación.

“No sé qué se creía él actuando así con su novia, ¿Omar Montes?”, decía.