María Patiño confirma la traición y deja mudo a su marido

María Patiño siempre se ha caracterizado por no tener ningún problema en mostrar sus sentimientos delante de la cámara. La periodista lleva años vinculada a la tele y su particular forma de comunicar ha sido la que le ha hecho ganarse el cariño del público. Sin embargo, ella mejor que nadie sabe cómo funciona el mundo de la televisión, y a veces le toca pasar momentos muy duros.

La pasada tarde no fue nada fácil para María, ya que trataron un tema muy delicado que involucra a dos de sus compañeros: Kiko Hernández y Belén Rodríguez. Para la periodista la gran amistad que tiene con ambos dos es muy importante, así que no pudo evitar romperse al hablar de la "traición" que había hecho.

María Patiño, rota al hablar de la deslealtad a uno de sus compañeros

En los últimos días, en el plató de Sálvame no se ha hablado de otra cosa que no sea la deuda de Kiko Hernández. Debido a esto, el colaborador se vio obligado a pedirle dinero prestado a sus compañeros. Sin embargo, esto era un tema que muy poca gente conocía y que no debía trascender de ahí.

María Patiño se aventuraba a confirmar en el plató que ella sí era conocedora de dicha deuda y además, según contaba, fue Belén Ro quien se lo confesó. Pero la periodista no dudó en desmentirlo por completo y esto desató la polémica en cuestión de segundos.

Belén afirmaba que era un tema delicado, y desde luego no era algo que fuese contándolo a todo el mundo:

"Yo a las personas que le he contado esto lo he hecho bajo secreto de sumario. Esto lo hice en un marco de confianza y secretismo absoluto. No era un comentario que se vaya haciendo de manera banal", revelaba la periodista.

Esto fue para María la gota que colmó el vaso, y no pudo continuar el programa. Algo que sorprendería mucho a los suyos, sobre todo a su marido, ya que María pasó una de las peores tardes en el programa.

Tras esto, la periodista visiblemente emocionada intentó justificar su reacción:

"No estoy convencida de lo que me ha pedido el programa y hoy me siento mal conmigo misma y yo no puedo defender lo que no me creo".

"Yo solo puedo dar la cara por mí y no quiero que nadie se sienta traicionado por mí. No me compensa, no puedo cambiar de versión porque no he mentido", sentenciaba.

María Patiño muy dolida con la situación

Todo apunta a que la presentadora de Socialité habría estado dando una versión incorrecta de lo que realmente había ocurrido. Y esto para ella ha sido muy doloroso, ya que son dos de sus grandes amigos. Además, Belén Ro no quería que este tema trascendiese a la esfera pública.

María intentó justificarse entre lágrimas, aunque sabía que esta vez había errado mal:

"Yo lo conté ayer. En una conversación recuerdo ese comentario y yo lo conté porque me parecía injusto. No estaba bien que otras personas dijeran que Belén se quejaba de que Kiko Hernández por no pagarle en los plazos", justificaba Patiño.

Aun así, Belén intentó quitarle hierro al asunto, pero dejó claro que no volvería a dejar que esto sucediese otra vez:

"Mira a mí lo que me ha acabado de dar la estocada con todo esto y he sentido vergüenza ajena es pensar que 14 personas en una mesa han hablado de una intimidad mía. Yo siempre he dicho que estoy muy orgullosa de compartir mi vida. Pero no que se trate de esta manera", sentenciaba.

