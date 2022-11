Lydia Lozano se arma de valor y responde a las acusaciones de Al Bano

Lydia Lozano está reviviendo uno de los capítulos más duros de su trayectoria. Anoche, Al Bano se sentaba en el plató del Deluxe. Sin embargo, la periodista optaba por no acudir a su puesto de trabajo como ya avisó que haría.

Para Lydia, reabrir este tema es una de las cosas más dolorosas a las que se ha enfrentado, por eso tenía clara su postura.

Un equipo del programa se desplazó ayer hasta su vivienda con el fin de que cambiara de idea y decidiese ir a plató. Pero la periodista prefirió no acudir a la entrevista. Hace tan solo unas horas, Lydia Lozano entraba en directo en Socialité, donde explicaba su postura.

Lydia Lozano se pronuncia sobre la entrevista

Tras el anuncio de la entrevista de Al Bano, Lydia Lozano se vino abajo, ya que no estaba dispuesta a volver a vivir eso. Ella misma afirmó que no iba a sentarse en la entrevista aunque eso le costase su puesto de trabajo.

| Mediaset

La periodista sabe la postura que tiene Al Bano sobre ella y que por más perdón que le pida, el cantante nunca podrá perdonarla. Sin embargo, el cantante no la vetó para la entrevista, por lo que Lydia podría haber ido a plató.

Según reveló Jorge Javier, Lydia Lozano tenía que consultar primero con su familia su participación en la entrevista. Y así fue, el entorno más cercano a la periodista le habría desaconsejado por completo que acudiese al plató de televisión. Ahora, ha sido la propia Lydia la que ha querido pronunciarse al respecto y, sobre todo, hablar sobre las palabras del italiano

María Patiño ha conectado en directo con la periodista para saber el estado en el que se encontraba. Lydia ha sido tajante y desde el primer minuto tuvo claro la postura que iba a tomar: "No fui porque a mi madre le dio un parraque cuando le dije que iba a ir. Ella me dijo que no fuera", confesaba la periodista a las cámaras de Socialité.

La periodista ha aprovechado la oportunidad de estar en directo con María para agradecerle su defensa durante la entrevista. Además, también ha querido mandarle un contundente mensaje a Matamoros:

”Ayer fui protagonista sin querer, durante más de la mitad de la entrevista estuvo mi foto detrás. Y quería decirle a mi compañero Kiko Matamoros, antes de que se vaya a Dubai con su novia, que no he ganado tanto dinero como él. Que estuve todo el rato presente en el plató y no me he llevado un euro”, sentenciaba.

| TELECINCO

Lydia Lozano tiene claro que el tema ya está zanjado

La periodista no piensa a volver a tratar este tema y eso es algo que también ha querido remarcarlo en el directo con Patiño.

"No voy a hablar más del tema. Otra cosa quiero decirle a Kiko Matamoros, cuando me fui a Santo Domingo, fue para conseguir la información del tema, dice Kiko que volví con una bola más grande. No fue así, todo se manipuló", aseveraba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Lydia no va a tolerar que se la acuse de ser "una actriz de lágrima fácil". El cantante la acusó de tener la lágrima muy fácil, y esto es algo que dolió mucho a la colaboradora de Sálvame: “Mi madre, con el parraque que le dio cuando le dije que iba, con 93 años también es una gran actriz”, sentenciaba Lydia.