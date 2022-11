Fabiola Martínez se cansa y confirma lo de su nueva ilusión

El próximo mes de enero se cumplirán dos años de la separación de una de las parejas más queridas de nuestro país. Fabiola Martínez y Bertín Osborne decidían dar por finalizada su relación tras dos décadas juntos y dos hijos en común. Aunque la modelo reconoció que no fue una decisión sencilla, ahora se encuentra mejor que nunca en esta nueva etapa.

Fabiola ha confesado en más de una ocasión que no tiene ningún problema en hablar públicamente de su separación. La presentadora ha revelado que está en un momento pletórico de su vida y que ha llegado el momento de plantarle cara a la vida con actitud.

Fabiola Martínez, en su mejor momento tras el divorcio

Toda separación tiene un tiempo de duelo prudencial, sobre todo cuando has vivido tantos años con una persona. La pareja se conoció en 2001, y no fue hasta en 2006 cuando decidieron sellar su vínculo en sagrado matrimonio. Y, aunque parecía que la química entre ambos les iba a augurar toda una vida juntos, no fue así.

En enero de 2021 y a través de un comunicado, el matrimonio daba por finalizada la relación. Sin embargo, el presentador quiso dejar claro lo importante que había sido Fabiola para él: "No voy a encontrar nadie como ella. El listón lo ha puesto tan alto que es imposible", revelaba.

Ahora, tras dos años de la ruptura, parece que ambos han encontrado su rumbo por caminos distintos. Fabiola ha reconocido que esta nueva etapa la está tomando de una forma fantástica y que se encuentra totalmente renovada.

En unas recientes declaraciones antes los medios de comunicación, Fabiola afirmó sentirse muy cómoda en la soltería: “¡En la soltería se está fenomenal! A ver, que yo he vivido todas las etapas. Yo me he casado dos veces, pero ahora estoy genial", revelaba.

Pero Fabiola va más allá, ha revelado que está cansada, está cansada de que la gente piense que es la madre Teresa de Calcuta: "Últimamente me digo mucho a mí misma que voy a sacar la dominatrix que llevo dentro. Estoy cansada de que todo el mundo piensa que soy como la madre Teresa de Calcuta, pero no, confesaba.

La venezolana está totalmente abierta al amor y tiene claro que no se cierra puertas a nada: "Escucho cosas que me regalan el oído. Y últimamente ligo cada vez más. Creo que como estoy un poco venida arriba, eso lo notan. Yo me río y me lo paso muy bien", comentaba.

Fabiola Martínez, abierta a conocer una nueva ilusión

Tras la separación son muchos los nuevos amores que se le han asignado a la modelo. Sin embargo, ella no se ha pronunciado al respecto. Pero, lo que sí ha confirmado es que está dispuesta a conocer una nueva ilusión.

Fabiola ha encontrado en la soltería un lugar fantástico donde pasárselo muy bien: "Quiero estar en la lista de solteros toda la vida. Yo no quiero amor, yo quiero diversión", revelaba.

Además, la ex de Bertín Osborne ha confesado una divertida anécdota donde le robaron un beso: "Me han robado un beso. Hace poco me fui a bailar, yo no necesito Tinder. Me fui a bailar y cuando estaba mirando mi Instagram me estaban pidiendo salir y son más pequeños que yo", confesaba.