Lydia Lozano se emociona al anunciar la última hora sobre su madre

Lydia Lozano está atravesando unos momentos muy complicados a nivel personal. La madre de la periodista ha estado enferma y esto trascendió a la prensa a través de la revista Lecturas. La publicación colocaba a la periodista de Sálvame en portada y esto no sentó nada bien a Lydia.

La colaboradora del programa explotaba contra el director de la revista y no pudo evitar emocionarse a la hora de hablar sobre lo que había ocurrido con la noticia de su madre. Además, Lydia Lozano aprovechó para mandar un mensaje muy contundente a Luis Pliego, director de Lecturas.

La colaboradora pedía que terminasen de hablar sobre la delicada salud de su madre.

Lydia Lozano se rompe al hablar de su madre

Lydia Lozano sabe que es una de las colaboradoras de Sálvame que más interés suscita ante los medios de comunicación. La colaboradora está más que acostumbrada a que hablen de ella, a pesar de que siempre intenta pasar muy desapercibida en cuanto a su vida privada se refiere.

| Mediaset

A Lydia no le importa que se hable de ella, pero no lo que no tolera es que se hable de su madre. Y mucho menos que se utilice su delicado estado de salud para llenar la portada de una revista. Lydia aprovechaba, durante la última tarde en Sálvame, para dar la última noticia sobre lo que le había ocurrido a su madre.

Y es que la madre de Lydia, de 93 años, había tenido un bache en su salud y Lecturas lo sacaba el pasado miércoles. Mientras la periodista lo contaba, no podía evitar emocionarse por completo. Para Lydia fue un duro palo ver cómo un tema tan delicado como la salud de su madre acaparaba una portada de una revista.

"Cuando salió la revista, mi madre ya estaba dada de alta y no se asustó nadie, empezó a llamar la gente de La Palma preguntando qué pasaba con Sol", explicaba la periodista.

Pero lo que también ha dolido mucho a la colaboradora es que el director de la revista haya hecho esto, a pesar de la buena relación que han tenido:

"Si publicas esto, haberme llamado y yo te lo cuento, hemos tenido muy buen rollo, pero os pido por favor que dejéis a mi madre en paz", sentenciaba Lydia entre lágrimas.

| Europa Press

"Por lo menos, gracias, porque la has sacado como es de guapa", bromeaba para quitarle hierro al asunto.

Lydia Lozano, muy emocionada, explicaba que su madre era una persona anónima y exigía que "se la dejase en paz". Sus compañeros de programa no dudaron en apoyar y arropar a la periodista en estos momentos tan convulsos.

Afortunadamente, y como confirmó Lydia, la madre de la colaboradora ya está recuperándose y dada de alta del hospital.

| EuropaPress

Lydia Lozano mantiene una gran unión con su madre

En más de una ocasión, Lydia Lozano ha hablado sobre la fantástica relación que tiene su madre. Lydia estuvo muy pendiente de su madre, tras la muerte de su hermano Jorge por coronavirus.

Además, la colaboradora siempre ha intentado salvaguardar la privacidad de su madre y protegerla ante los medios. Lydia ha reconocido que su madre es "la mujer de su vida", por ello, estos últimos días han sido muy difíciles.

Con el último ingreso hospitalario, Lydia estuvo al lado de su madre en todo momento. Ahora, la madre de Lydia Lozano ya se encuentra recuperándose.