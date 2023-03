Alonso Caparrós y el verdadero motivo de sus problemas económicos

Alonso Caparrós no está pasando por un buen momento personal y esto es algo que ha desvelado una de sus grandes amigas. Y es que todo apunta a que el motivo principal de su desdicha no sería otro que sus problemas económicos.

Hace unos días, el colaborador de Sálvame dejó a todos los trabajadores de este formato muy preocupados por su actitud durante una de las últimas emisiones de este formato de Telecinco.

"Me han pasado últimamente una serie de cosas personales, que no voy a contar, y que me tienen un poco fuera de mí", confesó Alonso Caparrós en pleno directo y con lágrimas en los ojos.

Pero no ha sido hasta unos días después cuando Gema López ha contado públicamente los verdaderos motivos que se esconden tras el bajón emocional de este conocido trabajador de Mediaset España.

Y es que, aunque Alonso Caparrós pidió que le dejaran un tiempo para procesar todo lo que le estaba pasando, ahora su compañera ha hecho una inesperada confesión.

Alonso Caparrós quiere que se sepa la verdad

Alonso Caparrós ya está preparado para que se conozcan los motivos de su último mazazo personal. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de autorizar a Gema a contar lo que le está pasando.

Sin entrar en muchos detalles, la periodista ha desvelado, durante una de las últimas emisiones de Sálvame, parte del contenido de la última conversación privada que ha mantenido con su amigo.

Tal y como ha relatado, después de finalizar su jornada laboral, Alonso Caparrós le dijo que si podían hablar porque le quería contar una cosa importante.

Y es que, según la periodista, en los últimos tiempos le han pasado "dos cosas importantes" que le han afectado considerablemente a su estado anímico.

Por eso, y tras haber mantenido una conversación con Alonso Caparrós, la tertuliana ha decidido compartir con toda la audiencia de Telecinco todo lo que se esconden tras la última recaída emocional de su amigo.

En primer lugar, la trabajadora de La Fábrica de la Tele ha anunciado que su compañero de trabajo ha sufrido "la pérdida de un amigo al que estaba muy unido". "Alonso Caparrós dice que esto le ha hecho plantearse muchas cosas", ha apuntado a continuación.

Pero, por si esto fuera poco, Alonso Caparrós tiene otro frente abierto y, en este caso, afecta directamente a su situación económica. "A esta pérdida se ha sumado un problema económico con el que él no contaba", ha asegurado Gema en pleno directo.

Según ha relatado la televisiva, hay algo que "no le ha salido bien", y ahora ha tenido que hacer frente a una serie de pagos que "vienen de historias pasadas".

Además, la tertuliana de Telecinco ha querido dejar muy claro que en este nuevo problema de Alonso Caparrós no tiene nada que ver "todo el tema de su recaída", pero que esta situación "le remueve al pasado".

Hay que recordar que, hace unos años, él mismo confesó públicamente los problemas de adicciones que había tenido en el pasado. Ahora, todo apunta a que las decisiones que tomó en su día, están afectando a su actual vida.

Y, aunque Gema ha aclarado que no se trata de una nueva recaída, los actuales contratiempos económicos de Alonso Caparrós "sí tienen que ver con cosas que en su día pudo hacer mal y que ahora han tenido una serie de consecuencias".

Por otro lado, López ha querido dar algunos detalles más íntimos sobre la conversación que ambos han tenido al respecto: "Según me lo estaba contando, se echó a llorar", ha asegurado poniendo el foco en su delicado estado de ánimo.