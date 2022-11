Lydia Lozano da el nombre del famoso que le amenazó de muerte

Lydia Lozano es una periodista que conoce a la perfección a los famosos y que con algunos de ellos no se ha llevado bien en los últimos años.

Por ejemplo, Lydia Lozano y Fidel Albiac han protagonizado algunos conflictos en el pasado y la tensión ha sido palpable entre ellos por varias razones.

Lo cierto es que se llevaban bastante mal. Incluso llegó un punto en el que Fidel Albiac llegó a querellarse contra la colaboradora de Sálvame.

Después de muchos tiras y aflojas, acusaciones, poco a poco la tensión se fue rebajando. Allá por julio de 2016, se produjo un hecho más que destacado en el plató de Telecinco. Pero nadie olvida que Lydia dijo que Fidel le había amenazado con manipular su coche para que tuviera un accidente, siempre según su versión.

Lydia Lozano se sintió amenazada por el marido de Rociíto

Fue en Sálvame cuando la periodista canaria aclaró ante toda la audiencia que habían decidido parar ese conflicto que venía de demasiado tiempo atrás.

| Mediaset

El caso es que en verano de 2016, Lydia dejó claro que la guerra entre ellos había terminado e incluso tuvo un gesto con él.

No es habitual que la canaria pida perdón en un plató de televisión. Y menos aún al hombre que tantos quebraderos de cabeza le dio a lo largo del tiempo.

Pero, ante la mirada atónita del resto de los colaboradores y del público presente, Lozano pidió disculpas sinceras a la pareja de Rociíto. Fue solo unos días después de que se anunciase a bombo y platillo que ambos se iban a casar después de muchos años juntos.

Recordemos que ese mismo año, Rociíto volvía a la televisión después de un largo tiempo sin aparecer en Telecinco. Y lo hacía en el programa Hablé con ellas.

El conflicto se alargó durante años hasta que llegó la boda

Hablamos de un programa en el que compartía plató con rostros como Yolanda Ramos o Sandra Barneda. Lo cierto es que el día del arranque del programa con Rocío Carrasco, tras mucho tiempo desaparecida, esta tuvo a bien dar una entrevista muy personal.

| GTRES

Contó los pormenores de la boda con Fidel Albiac a la que le faltaban escasos días para llevarse a cabo. En el programa, muchos rostros conocidos de la televisión le mandaron a la madrileña su enhorabuena por la boda y uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Lydia.

Ella había contado que cuando se había encontrado con Rocío Carrasco y Fidel, la tensión que había entre ellos era "muy desagradable". Con todo, el mensaje de Lozano fue el siguiente. "Como regalo de boda, desde aquí te pido perdón y muchas felicidades por tu boda, te deseo lo mejor", fueron las palabras de la tertuliana.

La colaboradora denunció las amenazas y Fidel no se quedó callado

Tras escuchar sus palabras, Rocío pudo hablar con la periodista canaria y desveló en el plato de Hablé con ellas que esta le había pedido perdón a Fidel. Y la madrileña no tuvo reparos en darle un abrazo a la tertuliana. "Bien Lydia bien", sostuvo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Hay que recordar que la mala relación entre Fidel y Lydia llegó a un punto en el que en 2009, Lozano aseguró que estaba "harta del abogado". Afirmó que "hasta me amenazó. Es una persona que no me gusta, y me dijo que tuviera cuidadito", dijo en su día.

"Es la única persona en esta vida que me ha dado miedo. Me dijo que tuviera cuidadito con el coche y que cuando lo cogiera mirase a ver si tenía líquido de frenos", confesó la canaria. Lyidia asegura que el marido de Rociíto le amenazó de fuerte, pero tampoco aportó pruebas.

También hay que recordar que un tiempo después de escuchar a Lydia, Rociíto llamó en directo el programa. Y desveló que Fidel se había querellado contra ella por afirmar que amenazó a Lydia en su día, como contó la tertuliana en plató.