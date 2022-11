Gloria Camila descubre que Rociíto ha dado el nombre de su verdadera madre

Hace unas semanas, a Gloria Camila le superó toda la complicada situación que llevaba viviendo desde el año pasado. Y es que desde que se estrenó la docuserie de su hermana, Rocío, contar la verdad para seguir viva, la vida de la joven dio un giro de 180º.

Asimismo, la influencer fue testigo de la enorme repercusión que tuvo el primer documental de Rociíto y cómo a raíz de ello empezó su pesadilla. Eso sí, por si no hubiera tenido suficiente con el drama de la primogénita de 'La Jurado', la diseñadora vio que su tormento aumentó debido a otra polémica.

Así es, nos estamos refiriendo a la crisis matrimonial que hubo entre su padre, Ortega Cano, y Ana María Aldón, situación que finalmente ha acabado en divorcio. No obstante, para desgracia de Gloria Camila, su sufrimiento no ha acabado, ya que, ahora, con la emisión de la segunda docuserie de su hermana, está todavía más en el punto de mira.

Rociíto sobre Gloria Camila: "no ha tenido consideración con su madre"

No cabe la menor duda de que Gloria Camila no está pasando por su mejor momento a nivel personal. El acoso que empezó a recibir debido a los dos documentales de su hermana y la tensa situación familiar ocasionada por la crisis entre su padre y la exsuperviviente.

A consecuencia de estos dos duros episodios de su vida, la joven tomó la drástica decisión de alejarse del foco mediático por el bien de su salud mental. "Reflexionando sobre los distintos aspectos de mi vida, intentando sobrellevar las situaciones que se han ido apareciendo".

"E intentando aparentar una imagen que no era mi estado real, y todo esto se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando", decía en el comunicado que transmitió vía redes sociales.

Eso sí, ahora, que Gloria Camila se encuentra alejada de todos los conflictos que surgen en su familia, ha tenido que lidiar, nuevamente, con que su nombre esté en boca de todo el mundo. ¿La razón? Las últimas declaraciones que se han podido escuchar de Rociíto en el reciente episodio emitido de En el nombre de Rocío. Fue allí donde la hija de 'La más grande' se sinceró como nunca y habló de su hermana pequeña.

"Yo quiero a esa niña que yo recuerdo. A la Gloria esa que me daba tirones del pelo y me volvía medio loca. Yo si fuera ella recapacitaría, rebobinaría y vería las cosas que he hecho y he dicho y a lo mejor así hasta llega a una conclusión certera", empezaba diciendo emocionada.

Además, la sobrina de Amador Mohedano también confesó que le duele cada vez que Gloria Camila la acusa de mala madre. "Me mata cuando dice que soy mala madre. Cuando ella lo dijo en un primer momento era una niña, era muy joven", explicaba.

"Y estaba viviendo también otra situación como la entrada de su padre en prisión y entonces hasta ese momento incluso podría no tenérselo en cuentas aunque me mato igualmente", reveló.

"Pero cuando una niña, que ya es una mujer, sigue con la misma cantinela y sigue con la misma intención de herir habiendo visto toda la historia que yo he vivido me caben dos opciones. Una que no haya entendido nada y otra que lo haya entendido y lo haya visto y no le importe nada", aseguraba.

Y es que, tal y como explica la exmujer de Antonio David Flores, ella cree que Gloria Camila fue testigo de todo lo que sufrió su madre, Rocío Jurado, con Ortega Cano. "Ella ha vivido el sufrimiento de su madre ocasionado por una persona y ella no ha tenido consideración con ese sufrimiento y esa persona ha estado viviendo en su casa".

Ana María Aldón ataca donde más le duele a Gloria Camila

Por otro lado, por si Gloria Camila no tuviera suficiente con todo lo que saca a la luz su hermana, hace unos días, su exmadrastra, Ana María Aldón le lanzaba un duro dardo desde el programa Fiesta.

"Yo con baja médica me he ido a trabajar porque tenía que sacar una casa adelante. Ella, afortunadamente, tiene capacidad económica para permitirse retirarse, otra gente no puede", decía respecto a la decisión que había tomado la joven de alejarse del foco mediático.

"Yo también he estado muy mal de salud mental y no he podido dejar de acudir a mi trabajo porque tengo dos hijos y facturas que pagar. Yo con mi enfermedad he tenido que ir a trabajar, y como yo muchísima gente".

