Cristina Porta rompe con Luca Onestini y él cuenta el crudo motivo por el que lo dejan

Luca Onestini y Cristina Porta se habían convertido en una de las parejas que más interés despertaba en redes y entre los seguidores de Telecinco. Y es que estos pudieron ser testigos de cómo se iniciaba y desarrollaba su historia de amor. Sí, porque surgió durante la participación de ambos en Secret Story, que él acabó ganando.

Desde el primer momento, tuvieron que soportar críticas y ataques acusándolos de estar fingiendo simplemente por ganar. No hicieron caso a nada de esto y continuaron con su relación, pero esta ahora ha llegado a su fin. Tres meses después de que acabara el programa toman rumbos separados.

Él ha sido el encargado de dar a conocer la noticia a través de su cuenta en Twitter. Lo ha hecho dejando claro que su ya ex es muy responsable de la separación debido a su comportamiento.

Los rumores sobre Luca Onestini y Cristina Porta estaban en lo cierto

Como hemos mencionado, desde que empezaron su historia de amor el italiano y su chica han sido objetivo de la rumorología. Incluso cuando finalizaron su andadura en Secret Story tuvieron que hacerle frente a la misma.

Precisamente en los últimos días las redes se llenaron de comentarios afirmando que la pareja no pasaba por muy buen momento. Todo porque se les pudo ver muy tensos e incluso sin dirigirse la palabra ni mirarse en una gala del reality de anónimos.

Pero la crisis pareció confirmarse poco después cuando él decidió acudir con su hermano, Gianmarco, y no con su novia a un evento teatral.

Habladurías todas estas que, en esta ocasión, decían la verdad.

Luca Onestini culpa de la separación a su ya ex

Onestini ha decidido hablar por fin sobre su relación con Cristina Porta y lo ha hecho para confirmar que esta ha llegado a su fin. Lo ha hecho a través de su cuenta en Twitter, donde ha subido un mensaje muy clarificador. Dice así: “Si mi presencia molesta, prefiero quitar las molestias”.

“Estoy en el hotel desde ayer NO POR MI DECISIÓN. Que quede claro”.

Si con estas palabras ya ha dejado de manifiesto que es la periodista la responsable de la situación que atraviesa, lo ratifica con las siguientes. Ha expuesto: “Yo tengo que aguantar que no se me conteste ni siquiera al móvil. Y si lo hace es solo para decirme de no volver a casa cuando era lo que más quería”.

“No tiene tiempo para contestarme, pero para escribir un tuit diciendo que se siente sola sí tiene tiempo. Cuando fue ella la que me dijo de no volver a casa antes de las cinco para evitar verme”.

Según cuenta, ha sido Cristina Porta la que ha empezado a no querer saber nada de él, a pesar de que públicamente ella intenta 'victimizarse'. Por este motivo, ha añadido: “Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras”.

“Ayer hemos hablado y hemos decidido que así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado. Un beso”.

Como es lógico, las redes han 'ardido' con la noticia de la ruptura. Y lo cierto es que ya hay dos bandos claramente definidos, uno a favor de él y otro que la apoya a ella.

Eso sí, también hay quienes consideran que lo sucedido es la crónica de una separación anunciada. Y han recurrido a respaldar esta idea compartiendo, por ejemplo, vídeos de Adara de Secret Story donde decía: “Van a durar un telediario. Si es que se miran en los espejos para ver cómo quedan ante las cámaras”.

Asimismo, afirmaba: “Estáis haciendo una mierda de carpeta y todo para dar juego. Es un juego cutre que os traéis”.

Habrá que esperar para ver si Porta decide hablar ante todo lo que se está comentando y para dar su versión de los hechos.

