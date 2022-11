Lolita Flores desvela por qué no sale de casa y asusta a sus hijos

Lolita Flores está atravesando un momento delicado y no ha dudado en compartir sus nuevos sentimientos con el público que le sigue. Ha sufrido dos percances con su salud que le han obligado a estar, como ella ha explicado, “ocho días en cama”. No sale de casa y lo peor de todo es que ha tenido que cancelar su agenda porque no se encuentra con fuerzas.

Lolita Flores ha explicado que estos problemas le han obligado a aparcar algunos de sus compromisos profesionales. Según ha salido publicado, la nueva salud de la artista ha asustado a su entorno porque ha pasado días realmente complicados. A través de sus redes sociales, compartía hace unos días el aparatoso accidente que casi le cuesta un dedo.

Lolita tiene mucho éxito en Instagram porque siempre se muestra tal y como es, no intenta decorar la realidad ni adornar su vida. “Este dedo es mío, tengo rota la primera falange porque quise poner una garrafa de agua de 20 kilos en su aparato y se cayó en mi dedo”. Flores destapó este suceso que lamentablemente fue el principio del fin para ella.

Lolita tuvo que acudir al hospital de urgencia y recibió puntos de sutura para que la herida pudiera cicatrizar. Tras el susto, la madre de Elena Furiase pensaba que ya había pasado todo lo malo, pero se equivocaba completamente. Se contagió de Covid a los pocos días de sufrir el accidente y ha pasado la friolera de ocho días en la cama.

Flores es una mujer muy activa y sus hijos están preocupados por ella porque no saben cómo pueden ayudarla. Lleva mucho tiempo sin salir de casa y lo peor de todo es que todavía le queda el lado más complicado: superar el coronavirus. Lo que más le ha dolido es tener que cancelar sus compromisos laborales porque ella es una gran profesional.

Lolita Flores está viviendo su peor momento

Lolita no está bien y ella misma ha querido explicar las secuelas que sufre tras estos dos graves percances de salud. Recordemos que ya sufrió Covid a inicios de este año, pero ha vuelto a recaer y en esta ocasión lo está llevando bastante mal. No tiene ánimo ni fuerza, parece que las secuelas le han afectado más de la cuenta.

Flores ha reaparecido en el Festival de Cine de Huelva para contar cómo se encuentra, es la primera vez que sale de casa. La verdad es que sus declaraciones han preocupado a todos por lo mal que ha estado. No ha tardado en recibir el cariño del público, su segunda familia, pues es una de las actrices más queridas del país.

“Pues estoy con mi dedo roto y acabo de salir con Covid. Tengo secuelas: tos y la laringe inflamada. Es la segunda vez que lo paso y he estado ocho días en cama”, comentó.

Sus declaraciones han puesto en alerta a todos sus seguidores, quienes han podido ver cómo le ha quedado el dedo tras el accidente. Han escuchado atentos las secuelas que le ha dejado este nuevo Covid que ha superado.

Lolita Flores desvela quién es su mayor apoyo

Lolita tiene claro que puede confiar en su entorno, por eso superará pronto el bache que está viviendo. Sus seguidores y su familia son su gran apoyo, ella misma ha desvelado que siempre estará en deuda con ellos. Elena y Guillermo, sus hijos, han estado pendientes de todas sus necesidades.

Flores es una de las grandes artistas del país y su carrera está plagada de éxitos. Por eso los espectadores están deseando volver a verla encima de los escenarios. Cuando solucione sus problemas de salud volverá a brillar como solamente ella sabe hacerlo.