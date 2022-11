Las 2 hermanas de Jorge Javier Vázquez que ya no quiere esconder más

Jorge Javier Vázquez es una persona que siempre ha preferido mantener lejos de la televisión a su familia y a su entorno más íntimo. Pero hace dos años, en 2020 pudimos verle junto con su madre, María Morales Martínez y sus dos hermanas.

A pesar de querer mantener lejos de los focos a su familia, Jorge Javier Vázquez posaba en la revista Lecturas con su madre y sus hermanas Ana y Esther Vázquez. Con motivo de la actuación que tuvo de teatro en 2020, pudimos conocer un poco más de las hermanas del presentador.

La familia de Jorge Javier Vázquez

Tanto la madre como las dos hermanas del presentador se han declarado sus mayores fans. Las tres han acudido siempre que han podido al estreno de las funciones de Jorge Javier Vázquez. En una ocasión este estreno tuvo lugar en Donosti y la vuelta a los escenarios después del covid llegó a convertirse en un gran momento para todos ellos.

Jorge Javier Vázquez señaló en una entrevista: "Cuando pasen los años y me pregunten qué ha significado el teatro para mí, no hay duda. Se agolparán en mi memoria las imágenes de mi familia aplaudiéndome en el patio de butacas. Si eso no es la felicidad, debe parecérsele".

Ana Vázquez, la hermana del presentador

Con motivo de la obra de Jorge Javier Vázquez, la hermana Ana llegó un día antes al lugar de la función. Ambos decidieron salir a cenar para pasar un rato juntos en familia. Actualmente, tiene 62 años y es una persona a la que le encanta el dulce.

Jorge Javier Vázquez contaba que al día siguiente, en el desayuno, Ana se metió unas cuantas botellas pequeñas de aceite en el bolso. El presentador bromeaba con que se iría con dos o tres litros de aceite para volver a Badalona.

La otra hermana de Jorge Javier Vázquez es cajera de un supermercado y bastante reservada

La otra hermana del periodista, Esther trabaja como cajera en un supermercado. Jorge Javier Vázquez la describe como una persona más tímida que él.

A pesar de que salieron en la portada de la revista, Esther tenía un poco de vértigo de dar este paso y salir en la prensa. Cabe mencionar, que Jorge Javier Vázquez estaba muy ilusionado por el éxito que tuvo el cartel.

Jorge Javier Vázquez es un amante de las obras de teatro

El presentador ha confesado "Durante la casi hora y media que dura la función soy uno de los hombres más felices del universo. Pocos lugares en el mundo provocan tanta paz como el escenario.

Añadía también que "Es un lugar seguro. [...] Aplausos y público puesto en pie. Y muchísima alegría en todo el equipo por haber podido estrenar".

La familia de Jorge Javier Vázquez estaba muy contenta y muy feliz de la obra. Todas ellas trasladaron toda la alegría que les supone ver a su hermano encima de un escenario.

El presentador ha confesado en más de una ocasión que se encuentra muy feliz de que su familia vaya a verle cuando actúa. No será la primera, ni la última vez que veamos a sus hermanas junto con él públicamente.