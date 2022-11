Patricia Pardo descubre el mensaje de la ex de su novio y toma una decisión

Patricia Pardo se ha quedado sin palabras al ver el último mensaje que Almudena Cid le ha mandado a su exmarido. Y es que, después de todo este tiempo, la periodista no esperaba que la actriz tomara esta importante decisión.

A finales del 2021, Christian Gálvez y la exgimnasta anunciaron que, después de 11 años de matrimonio, habían decidido poner punto y final a su relación. Y, aunque todavía no se saben los motivos, varios familiares de Cid aseguran que la nueva relación de estos dos presentadores tuvo mucho qué ver.

| España Diario

Ahora, y varios meses después, Patricia Pardo se ha quedado muy sorprendida con el gran cambio que ha dado la deportista. Durante la gala benéfica contra en cáncer, celebrada este jueves 13 de octubre, Cid ha asegurado que está "en un momento muy bonito".

Pero, lo que de verdad ha dejado a Patricia sin palabras han sido las palabras que le ha dedicado al escritor. Y es que, todo apunta a que la tristeza y la preocupación ya han desaparecido de su vida.

Patricia Pardo está muy contenta por ella

Patricia Pardo está muy feliz de que, 10 meses después, Almudena haya conseguido pasar página. Durante la presentación de la campaña 15 años más cerca, con la que Ausonia ha celebrado su 15º aniversario de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, la actriz ha asegurado que todo en esta vida "son procesos".

"Hay que dejar aire y oxígeno cuando pasan las cosas, poner la atención en ti. Uno en la vida busca respuestas y hay que darle tiempo a las preguntas porque las repuestas de fuera no van a llegar".

"Ahora estoy en un momento muy bonito, me he dado cuenta de todo lo que no me cuidaba y es el mejor descubrimiento que he hecho", ha continuado explicando, dejando a Patricia Pardo sin palabras.

| Trendings

Después de confesar ante Europa Press que su separación fue "como una bomba", la participante de Masterchef Celebrity ha querido compartir cómo vivió ella aquel momento.

"Primero genera como una inhibición, y no sabes qué pasa... Luego entra el sonido: el tuyo, el de fuera. No sabes qué hacer con todos los estímulos. Pero luego pones perspectiva, empiezas a saber cosas que antes no y me he colocado como alguien que observa desde fuera, y he encontrado muchas fortalezas en mí".

Y, aunque ella lo ha vivido como si fuera a competir "con un menisco roto", asegura que "un día deja de doler, empiezas a minimizar y llega un momento en el problema deja de ser un problema".

"Mis ilusiones ahora pasan por qué puedo hacer para ser actriz en Italia. Aún no ha pasado el tiempo y necesito estar conmigo de una manera bonita, de hacer viajes que necesite, de estar con la familia que ha sido mi sostén".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Pero, sin duda, lo que más ha sorprendido a Patricia Pardo han sido las palabras que Almudena le ha dedicado a su actual pareja. Y es que, después de todo este tiempo, la exgimnasta ha conseguido perdonar al mostoleño.

"Le perdono. De hecho, subía al escenario y le perdonaba cada noche, sí", ha confesado, muy orgullosa de lo mucho que ha progresado.

| GTRES

"Las cosas pasan por algo en tu vida, y cuando me retiré, atravesé por una vulnerabilidad que creo que me olvidé de volver a pelear por lo que yo quería. Entendí mal el concepto del amor y creí que, como en el deporte, tenía que hacer sacrificios…".

"Y es verdad, lo conseguí, pero claro, descuidando una parte que luego tuvo sus consecuencias y al final todo sale. Hice cosas mal conmigo que no debo hacer. Y por eso, antes de que entre alguien en mi vida, necesito cambiar el patrón establecido".

Finalmente, Cid ha querido desmentir todos los rumores que apuntaban a su posible relación con el exfutbolista, Jorge Berodia. "Le conocí hace 10 años, no volví a saber nada y somos dos personas que hemos atravesado un momento difícil", comentaba.