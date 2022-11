Kiko Rivera preocupa a su mujer al descubrir que la herencia será distinta

Las últimas semanas han sido de lo más duras para el cantante. Kiko Rivera continúa recuperándose en casa tras el ictus que sufrió el pasado 20 de octubre. Recientemente, el DJ ha reaparecido a través de su canal de Twitch, donde ha confesado cómo se encuentra.

Ahora, Kiko deberá afrontar un nuevo golpe que afectaría a su economía y sobre todo a la de su familia. Lo cierto es que, no corren buenos tiempos para el DJ.

En los últimos meses no ha dejado de estar en el foco mediático. Aunque ahora mismo lo que el hijo de Isabel Pantoja necesita es tranquilidad y alejarse de la presión mediática, todo apunta a que de momento no será así.

Kiko Rivera deberá afrontar un nuevo golpe a su economía

No cabe duda de que el 2022 será un año que difícilmente podrá olvidar el DJ. En los últimos meses el marido de Irene Rosales ha estado acaparando titulares por motivos de lo más polémicos.

| GTRES

La mala relación con su hermana Isa P o el inexistente apoyo de su madre ha hecho mella en el DJ. Él mismo reconocía hace unos meses que "se le había ido de las manos" y necesitaba alejarse.

Y así fue, el cantante decía dejar a un lado las exclusivas y las entrevistas porque sabía que no le iban a hacer nada bien. Por ello, decidió centrarse en su carrera como cantante, y ha sido su principal motor económico durante el verano. Kiko sabía que no podía continuar poniendo "a parir" a su familia en las revistas, porque eso solo conseguiría alejarlo aún más de los suyos.

Actualmente, solo mantiene relación con prima Anabel Pantoja. La influencer estuvo ahí cuando Kiko sufrió el ictus. Ella fue a visitarlo al hospital y además dejó claro que "lo hacía porque es lo que debía".

Para Kiko el apoyo familiar es algo muy importante. No cabe duda de que la inexistente relación que tiene ahora mismo con su madre y su hermana es muy duro para él. Sin embargo, este último golpe a su salud parece haber sido un punto de inflexión en su vida.

El cantante ha reconocido que ha sido uno de los mayores sustos de su vida:

"Fue el mayor susto de mi vida, pensaba que no salía. Como podéis comprobar no me ha dejado secuelas importantes, muevo brazos, manos y tengo la cara completamente bien. Pero sí ha cambiado mi vida para siempre", confesaba en Twitch.

Ahora, Kiko acaba de recibir una nueva información que podría afectarle tanto a él como a su mujer e hijos.

La deuda de Isabel Pantoja que afectaría a Kiko Rivera

Por todos es sabido que Kiko Rivera no atraviesa por su mejor momento económico. Él mismo ha reconocido que durante su juventud ganó mucho dinero, pero las malas gestiones le han llevado a no tener nada. Por ello, en muchas ocasiones ha recurrido a las exclusivas para generar ingresos.

| GTRES

Así que la última noticia con respecto a su madre podría afectarle de manera directa al DJ. El pasado viernes, una productora musical, Begoña Gutiérrez, denunciaba públicamente que la tonadillera le debía la friolera de 150.000 euros.

Según relataba Gutiérrez, Pantoja habría incumplido el contrato que habían acordado para una gira por América. La productora ha afirmado que todo se está llevando por la vía judicial. Así que de ser cierto, la cantante podría verse en un buen embrollo económico, que afectaría de forma directa a su hijo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco