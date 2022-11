La familia de Carmen Sevilla se arma de valor y cuenta la triste realidad

Carmen Sevilla es una de las grandes actrices de nuestro país, su legado artístico es parte de la cultura cinematográfica española. Además de su gran bagaje como actriz, Carmen tiene el cariño y respeto del público desde hace décadas. Por ello, en los últimos años, tanto los medios como sus seguidores han estado muy pendientes del estado de Carmen Sevilla.

Carmen lleva mucho tiempo alejada de los focos, ya que desde hace años lleva luchando contra una enfermedad muy dura: el alzheimer. Su familia decidió que lo mejor era ingresarla en una residencia, donde están totalmente pendiente de ella y de sus cuidados.

Aunque Carmen Sevilla no volverá a dirigirse a su público de la manera que a ella le gustaba, su carisma y talento artístico siempre permanecerá.

Carmen Sevilla y su delicado estado de salud

En 2009 fue cuando le detectaron la enfermedad. Y en 2015 fue cuando saltó la noticia de que Carmen iba a ser ingresada en la residencia Orpea de Aravaca.

| Cedida

Y es que una enfermedad de ese calibre requiere unos cuidados muy exhaustivos, y un centro especializado era la mejor opción. Desde entonces, muy poco ha trascendido sobre su estado de salud.

Todo se ha llevado desde la más absoluta discreción, que en cierta manera, así es como a ella le gustaría. Su último proyecto que la mantuvo en activo fue el mítico Cine de barrio. Durante los últimos años, dicho programa le dio mucha popularidad y ella disfrutaba presentándolo.

El pasado 16 de octubre, hace poco más de dos semanas, Carmen cumplía 92 años, y como ya viene siendo habitual, su íntimo amigo Moncho Ferrer estuvo con ella.

Desde hace años el filántropo es de los pocos que revela cómo es la situación de Carmen Sevilla a los medios. Hace unas semanas comentaba a los periodistas el estado en el que se encontraba Carmen:

"Visité a Carmen el día de su cumpleaños, le llevé un ramo de flores y una cajita de caramelos, que le gustan mucho. Y le puse una canción, 'La bella de Cádiz'. Cuando la escuchaba, me miraba muy sorprendida", confesaba.

En reiteradas ocasiones, Moncho ha confesado que el amor que se tienen viene de lejos. Se conocieron en 1985, y desde entonces forjaron una bonita relación de amistad y compañerismo.

Moncho Ferrer cuenta cómo es el día a día de Carmen Sevilla

Incluso el hijo de Carmen Sevilla reconoce que Moncho es parte de la familia. En una reciente entrevista para Pronto, Ferre relataba que ahora Carmen llevaba una vida tranquila:

"No canta, ella se queda mirando mientras suena la música con un semblante muy dulce. Entonces me coge la mano y la aprieta. Ya no reconoce a nadie, pero en su fuero interno siempre le surge ese impulso de acariciar", relataba.

| Cedida

Ferrer también contó que en la residencia es muy querida, y que las cuidadoras están encantadas con ella. Ellas se encargan de que la actriz no le falte de nada.

Aunque Carmen esté atendida de todas sus necesidades, para su hijo a veces es muy duro.

Y es que el alzheimer es una enfermedad demoledora. Augusto reconoció en una reciente entrevista que ya no le reconoce:

“Desgraciadamente, ya no me conoce, pero recibe las muestras de cariño y afecto que le damos. Es una situación dura y difícil para todos, pero la llevamos lo mejor que podemos. Lleva ya mucho tiempo enferma”, confesaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión