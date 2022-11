Kiko Matamoros y su novia confirman el embarazo más inesperado

Kiko Matamoros, a pesar de sus conflictos con su exmujer, está disfrutando de una etapa plena junto a su novia, con la que ya tiene planes de boda. Es más, incluso desean tener un hijo, pero este se va a hacer esperar para ellos, aunque no para otra persona que conocen muy bien. Nos estamos refiriendo a Carla Barber, la expareja de su hijo, que ha anunciado nuevo embarazo.

Ha sido en las últimas horas cuando la que fue pareja de Diego Matamoros ha revelado que está afrontando otra gestación. Y esta noticia ha causado un enorme revuelo, pues su único hijo nació el pasado mes de mayo.

Kiko Matamoros, perplejo con la buena nueva de Carla Barber

El colaborador de Sálvame se ha quedado estupefacto, como todos, cuando ha conocido que la que fue su nuera está embarazada. Y la sorpresa no es para menos teniendo en cuenta que solo seis meses después de dar a luz vuelve a encontrarse en estado.

Kiko ha visto así que la doctora y su novio, un empresario francés afincado en Marbella, van a dar un hermanito a Bastian. Están encantados y felices, como también lo están sus familiares y amigos. Un entorno este al que han dado ya la buena nueva, que les ha pillado absolutamente a contrapié.

| GTRES

Matamoros ha visto que Carla ha compartido en sus redes un vídeo en el que muestra cómo las personas que más quieren recibieron la noticia. Vídeo en el que además se la ve abrazada a su chico y muy tierna junto a su primer hijo mientras sostienen una ecografía del bebé que viene en camino. El texto que ha acompañado a estas imágenes dice así: “Un nuevo amor crece dentro de mí”.

“La familia aumenta y no podemos estar más felices. Estoy deseando contaros mucho más”.

De la misma manera, a través de sus stories, ha explicado que en unos días celebrarán el bautizo de Bastian. Un evento que será muy especial porque en él, además, descubrirán el sexo del pequeño que viene en camino.

Kiko Matamoros atento a todas las felicitaciones

El padre de Diego Matamoros ha visto que el embarazo de Barber ha generado un enorme revuelo tanto en los medios como en las redes. Unas redes que se han llenado de mensajes de enhorabuena para los papás. Por ejemplo, han recibido las felicitaciones de numerosos rostros conocidos como Candela Peña, Verdelis y Victoria Lomba.

Incluso hay que resaltar que entre dichos mensajes han tenido el de la novia de Kiko. Marta López Álamo en concreto ha escrito: “Enhorabuena tía”. A lo que Carla ha respondido: “Gracias Martita”.

| GTRES

Pero también han tenido los de muchos fans de la exnuera de Matamoros. Incondicionales que les han dejado comentarios tales como “¿En serio? ¡Enhorabuena!” y “Un bebé siempre es motivo de alegría”. Sin olvidar otros: “Felicidades pareja, ¡qué bonito es el amor y la familia!”.

Kiko Matamoros sabe los reproches que está recibiendo Barber

Eso sí, no podemos obviar que esta noticia también ha provocado un aluvión de críticas para Carla, fundamentalmente porque aún es muy reciente su cesárea. Ejemplos son estos: “¿Embarazada después de tres o 4 cuatro meses de dar a luz por cesárea? Prudente no es. Vende lo que quieras, pero no es ni prudente ni recomendable”.

En esta misma línea encontramos: “Con cesárea hay que esperar un año, debería saberlo como médico que es” y “Que haga con su vida lo que le dé la gana. Pero es una irresponsabilidad. Por el peligro que corren innecesariamente tanto ella como el futuro bebé”.

Y hay uno que la ha hecho 'saltar': “Es una irresponsabilidad. Primero, por tu reciente cesárea y segundo, y no menos importante, por tu supuesta enfermedad genética. Te la vuelves a jugar a transmitírsela al bebé y a tener un embarazo de riesgo por no dejar pasar el tiempo oportuno”.

| GTRES

Estas palabras y el cúmulo de todas las críticas que ha recibido han llevado a Carla a contestar. Lo ha hecho diciendo: “Mi cesárea no es problema alguno. Lo consulté con mi ginecólogo y me dijo que podía quedarme embarazada con total seguridad”.

“En cuanto a la enfermedad, lamentablemente, no encontraron ninguna mutación genética en el estudio. Eso significa que no podríamos aislar la patología haciendo selección de embrión y fecundación in vitro. Puedo ser muchas cosas, pero la irresponsabilidad no es una de ellas”.

A lo que ha añadido: "Te recomiendo respirar profundo y alegrarte, aunque sea un poquito, por mí y por mi familia. Esto es una bendición".