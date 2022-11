Gema Aldón explica si el padre de su hija ha estado en la cárcel

Gema Aldón no ha tenido ningún problema en confesar públicamente si el padre de su única hija ha tenido en algún momento problemas con la Justicia y ha dejado claro si ha estado o no en la cárcel.

No hay ninguna duda de que, desde que Ana María Aldón decidió separar su vida de la de Ortega Cano, esta mediática familia se ha convertido en el centro de todas las miradas.

Hace unas semanas nos enteramos de la dura decisión que ha tomado Ana María en relación con su matrimonio. Y es que, aunque quiere seguir teniendo relación con el torero por el bien de su hijo, tiene claro que no quiere seguir compartiendo techo con él.

Hace unas semanas, la madre de Gema Aldón anunció públicamente que ya había comenzado a buscar un nuevo hogar para ella y su pequeño. Pero, al contrario de lo que muchos decían, todo apunta a que la exsuperviviente ya ha encontrado el sitio ideal donde instalarse.

"Hay que hacer algunos trámites todavía y algunas cosas, pero no tardaré mucho ya en irme", ha asegurado la colaboradora de televisión en el programa Fiesta.

Además de anunciar que ya tiene una nueva casa donde vivir, Ana María ha querido desmentir otro de los rumores que se han generado en estos días. "No es verdad que él me vaya a pasar ningún tipo de pensión ni que me vaya a ayudar a pagar mi casa, yo tengo dos manos y dos pies y no necesito que nadie me pague nada".

Y ha sido precisamente en este nuevo espacio de Telecinco donde Gema Aldón y su madre le han dado la estocada final al torero y han aclarado, de una vez por todas, si la pareja de la joven ha tenido o no problemas con la Justicia.

Gema Aldón cuenta toda la verdad

Gema Aldón no está dispuesta a que se sigan contando mentiras acerca del padre de su hija. Por eso, no ha tenido ningún problema en hablar acerca de su vida privada, aunque para ello haya tenido que sacar a relucir uno de los capítulos más dolorosos de Ortega Cano.

El pasado viernes 11 de noviembre, Sálvame volvió a sorprender a su audiencia con la primera gala de su nuevo festival de música, Mediafest Night Fever, en el que Ana María participó como el fichaje estrella de la edición.

La diseñadora de moda no solo dejó sin palabras a todo el público con su actuación junto a la cantante Melody, sino que, además, se hizo con la victoria de la noche.

En relación con esta actuación, la madre de Gema Aldón ha despejado todas las dudas sobre si Ortega Cano le ha apoyado o no en su nuevo proyecto televisivo.

Este sábado 12 de noviembre, la tertuliana aseguró en Fiesta que su todavía marido no le mencionó nada de su participación en este festival de música.

"No me ha dicho nada. Nos hemos visto, pero no ha salido el tema. Yo estaba esperando que me dijera algo, pero no ha pasado, ni siquiera sé si me vio actuar". Pero lo que sí quiso dejar claro es que "al menos sí que me deseó suerte antes de salir de casa".

Tras estas declaraciones, la madre de Gema Aldón tuvo que enfrentarse a otros delicados temas de actualidad en relación con su inminente divorcio.

Después de asegurar que ya ha encontrado un nuevo hogar para ella y su hijo pequeño, a la tertuliana no le quedó otra opción que salir en defensa de su yerno.

Varios de sus compañeros de trabajo recordaron que a Gema Aldón y a su novio, que trabajaba en la finca familiar, les pidieron que se fuera de allí porque, según se ha contado, el joven "es una mala influencia para José Fernando, ingresado en un centro para superar sus adicciones".

En este momento, Ana María no pudo evitar sacar las uñas por su primogénita y, para ello, le ha lanzado un duro reproche a su exmarido.

"A ver, no quiero que esto suene mal, pero el novio de mi hija no ha estado en la cárcel ni ha tenido problemas con la Justicia", sentenció.