Kiko Hernández se venga de Belén Ro desvelando su dura enfermedad

Kiko Hernández ha visto que en los últimos días se ha convertido en protagonista absoluto de Sálvame. Todo porque salía a la luz que hace años su amiga Belén Ro le había dejado un dinero y que esta lo ha ido contando. La situación se ha ido complicando cada vez más y ahora ellos no se hablan, por lo que la colaboradora le ha enviado unos mensajes muy duros y él ha respondido.

La manera que el madrileño ha tenido de contestarle ha sido sacando a la luz que ella no está bien de salud.

Kiko Hernández, estupefacto ante las palabras de Belén Ro

El exconcursante de Gran Hermano es consciente de que el conflicto con la que era su amiga se ha ido complicando poco a poco. El motivo es que Kiko ha conocido que Belén ha hablado mal de él a sus espaldas y también de otros muchos compañeros más. Incluso ha salido a la luz que ella le pidió el dinero antes de lo acordado porque temía que no se lo devolviera.

Todas estas situaciones y muchas más han llevado a que la colaboradora se haya alejado de los platós y también de Hernández. Pero esto no ha impedido que haya decidido enviarle en pleno directo del programa un WhatsApp a María Patiño que iba dirigido a aquel. Y así lo ha contado la presentadora: “Me acaba de escribir y es un mensaje dirigido a ti, Kiko”.

“Me pide que te diga que si quieres que lo lea que lo haga con toda la libertad del mundo”.

El colaborador le ha dado permiso y se ha procedido a leer el comentario: “No estoy viendo nada. Pero puedes decir con toda la libertad del mundo que no volveré a mirar a Kiko Hernández a la cara nunca más en la vida”.

“Este es el único y el último mensaje que voy a mandar en mi vida”.

Kiko Hernández reacciona de manera inesperada

El integrante de Sálvame se ha mostrado dolido por las palabras de quien hasta hace nada era una persona imprescindible en su vida. Y con este dolor reflejado en su rostro ha respondido a las palabras de ella: “Ay, las comidas que las carga el diablo. Antes de leer el mensaje te iba a decir que has estado mucho tiempo en mi casa y que hay dos personas que te adoran”.

“Me da tanta pena lo que tú sientes por esas personas y ellas por mí. No hace falta que me mires a los ojos, hasta lo voy a poner en contrato no coincidir nunca contigo. Me da mucha pena por la gente que te ha querido que te quedes tan sola, desprotegida y que hagas el ridículo”.

A esto ha añadido: “Lo que más me duele es que tengas que utilizar a una persona y no me lo digas a la cara. Si alguna vez me cruzo contigo, no te preocupes qué me cruzaré”.

Aunque Ro había dicho que no estaba viendo el programa, lo cierto es que tras las palabras de Kiko ha enviado más mensajes a Patiño. Y estos, que no han sido desvelados, era de tal crudeza que la presentadora se ha negado a leerlos. Al respecto ha dicho: “¿Qué quieras que lea esto? No me da la gana, que haga el director lo que quiera, yo no lo voy a hacer”.

“Haz el favor de actuar como una buena tía”.

Kiko Hernández estalla contra Belén Rodríguez

Hernández sí ha querido conocer lo nuevo que había escrito su examiga y, al final, ha conseguido que se lo enseñen. Lo que ha visto le ha causado tanto estupor que, más enojado aún que antes, ha decidido responder con un 'golpe bajo'. Ha desvelado que la colaboradora tiene un problema de salud y, mirando a la cámara, se ha dirigido a ella directamente.

Exactamente sus palabras han sido estas: “Lo que he leído no me hace daño, tú crees que sí, pero no. Lo único que deseo es que te cures ¿Sabes lo que he dicho, no? Yo nunca me metería con un amigo, pero si un amigo me da una patada, la siguiente la doy yo. Cúrate”.

Esta intervención ha dejado a todo el plató en silencio sin saber qué decir. Y ha sido entonces cuando Hernández ha vuelto a hablar: “Anda, ahora llama otra vez a la policía. Todo ocurre por la tarde, después de la comida”.

De esta manera, él ha parecido querer dejar caer, como muchos espectadores han expuesto en redes, que Ro podría tener algún problema con el alcohol. Y esto ha enmudecido nuevamente a todos los integrantes del programa.

Y ahí no se ha zanjado la situación, pues él, tras leer más mensajes de aquella, ha estallado: “Te vas a cagar. Conoces mi versión dulce no la heavy. Ahora sí que vas a tener que llamar a la policía, mejor a los GEOS, gilipollas”.

Eso sí, luego más calmado ha pedido perdón por las formas, aunque ha mantenido que no hay vuelta atrás en su relación con Belén.