Belén Rodríguez, en peligro al recibir una amenaza que empeora su salud

Belén Rodríguez está metida en una polémica de la que no sabe salir. Y su huida hacia delante está provocando daños colaterales que jamás hubiera pensado hace tan solo unos días.

Su traición a Kiko Hernández después de contarle a todo el mundo lo mal pagador que era el colaborador, le está provocando muchos quebraderos de cabeza.

Muchos han puesto el foco sobre Belén Rodríguez. La han descrito como una mala amiga, mentirosa y una mujer que traiciona a sus amigos a las primeras de cambio.

Lo cierto es que en vez de dar la cara ante la audiencia, y sobre todo ante su amigo Kiko, ha esquivado hablar del tema. Y después de que el famoso polígrafo en el que dejó a caer de un burro a su ya examigo en pleno directo, Belén ha guardado silencio para cabreo del colaborador.

Belén Rodríguez comprueba la cara más desconocida del tertuliano

Esta espiral de traiciones ha tenido su punto álgido este miércoles en el programa Sálvame. Toda la audiencia se ha quedado de piedra en un momento dado tras la reacción de Belén desde su casa.

El martes, Hernández vio cómo Belén Rodríguez llamaba a la policía para presuntamente poner una denuncia contra el programa de Telecinco. Lo hizo porque se grabaron imágenes del interior de su vivienda y atentaban contra su intimidad. El caso es que ayer mismo, el colaborador se ha quedado a cuadros una vez más.

Ha recibido una serie de mensajes vía María Patiño que han provocado su ira como pocas veces habíamos visto al colaborador madrileño.

Lo cierto es que Kiko no pudo evitar estallar ayer en directo cuando Patiño leyó una serie de mensajes que le había enviado previamente Belén Ro.

Belén Rodríguez recibe una amenaza que empeora su salud

Incluso algunos de estos mensajes no podían leerse en público por la gravedad de los mismos. Y Kiko le ha rogado por activa y por pasiva a los directores que le dejasen leerlos. Lo cierto es que prefería llevarse el cabreo en el plató que no en su propia casa horas más tarde.

En primer lugar, Kiko ha dicho lo siguiente. “No me hace daño lo que he leído, tú crees que sí por cómo estás ahora, y lo único que deseo es que te cures. Yo nunca me metería con un amigo, pero si me da una patada, la siguiente la doy yo”.

El colaborador de Sálvame quería mantener la calma a pesar de volver a decepcionarse con Belén Rodríguez. Pero ha llegado un punto en el que María Patiño ha recibido un nuevo mensaje. Y tras leer el mismo, se ha dirigido a la cámara con un mensaje desafiante que refleja la gravedad de las palabras que ha escrito Belén Rodríguez.

Belén Ro, asustada tras recibir un mensaje amenazante

“Te vas a cagar, conoces mi versión dulce, no la heavy. Menos mal que lo veo en directo, no quiero cogerme estos rebotes en mi casa”, ha dicho.

Además, Kiko ha empezado insultar a Belén llamándole “imbécil y gilipollas”. Algo por lo que ha tenido que pedir perdón segundos después tras el aviso de los directores de Sálvame.

“Quiero pedir perdón, me han enseñado otro mensaje y no me he podido controlar. Pido perdón a la persona que se lo he dicho y a la audiencia”, lamentaba un desquiciado Kiko Hernández. Y es que no puede entender cómo está gestionando ella un problema que la propia tertuliana había sacado a la luz hace unos días.