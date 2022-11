Juan Urdangarin, el hijo de Iñaki que ya no esconde qué pasó en la cárcel

Juan Urdangarin es el mayor de los hijos de Iñaki y la infanta Cristina. Al contrario que sus primos Froilán y Victoria Federica, odia estar en el foco mediático. Por este motivo, está muy molesto porque su familia esté nuevamente en el punto de mira por lo que sucedió en prisión.

Lo que ha pasado es que ahora un periodista ha desvelado cómo fue realmente el tiempo que el padre de Juan Urdangarin pasó entre rejas. Y lo cierto es que se ha generado un enorme revuelo al respecto.

Juan Urdangarin conoce la realidad de su padre

El primogénito de Cristina de Borbón ha sufrido mucho por la reciente separación de sus padres. Y también lo ha pasado muy mal por el tiempo que Iñaki tuvo que cumplir condena por el caso Nóos. Una condena que ahora ha vuelto a la actualidad por la publicación de un libro sobre la misma.

Juan Urdangarin ha visto que el periodista Nacho Gay es quien ha lanzado al mercado el trabajo Urdangarin, relato de un naufragio. En dicha obra cuenta realmente cuáles fueron las condiciones del presidiario y cómo afrontó los dos años que pasó entre rejas.

Lo cierto es que lo que cuenta en la publicación no deja indiferente a nadie y evidencia que tuvo privilegios que no tienen otros presos. Así, aunque todos sabíamos que había estado solo en una celda de una cárcel de mujeres, desconocíamos detalles. No se había hecho público, por ejemplo, que el módulo en el que estuvo fue pintado y reformado días antes de que el padre de Juan Urdangarin ingresara en él.

Y tampoco sabíamos que dicho módulo, además del baño y la cama, contaba con un patio de 200 metros y con una sala de estar. De ahí que el periodista haya definido al espacio de encierro como un “loft”. Sala en la que, al parecer, recibía a las visitas que tenía.

Ahí no queda todo, pues también contaba con cafetera, televisión y con una bicicleta estática que le fue colocada frente a la citada. De esta manera podía hacer ejercicio mientras se entretenía viendo las noticias, una película o cualquier otro programa. Bicicleta, eso sí, que fue pagada por el preso.

Juan Urdangarin ve publicados más detalles

Juan Urdangarin ha visto, además, que Gay ha contado que Iñaki se aferró a dos actividades para afrontar la situación: el deporte y la literatura. En la citada sala de estar consiguió tener unas estanterías llenas de libros, muchos de los cuales eran de filosofía y también de religión. En concreto, la fe le ayudó a soportar el encierro y en la misma contó con la ayuda del capellán de la prisión de Brieva.

Juan ha podido descubrir asimismo que en el libro se cuenta que su padre atravesó una depresión por la soledad en la que estaba y también por otro motivo. Este era que su matrimonio se encontraba en un momento realmente complicado y lo cierto es que el paso por la cárcel acabó dinamitándolo. Muestra de que la relación no estaba bien es que durante el tiempo que estuvo encerrado, jamás él y su mujer tuvieron un vis a vis.

Además de todo lo expuesto, otras de las anécdotas que se revelan en el libro es que hubo un día que Iñaki se enfadó y se entristeció muchísimo. Lo que sucedió fue que su hija Irene no acudió a verle porque tenía planes con unos amigos.