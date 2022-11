Lydia Lozano explica si Pedro Carrasco tenía un problema con el alcohol

Lydia Lozano no ha tenido ningún problema en despejar todas las dudas sobre uno de los temas que más polémica ha generado en los últimos años. Y es que, con el regreso de Rocío Carrasco, los supuestos problemas de alcohol de su padre han vuelto a salir a la luz.

Durante sus dos series documentales, la hija de Pedro Carrasco ha narrado alguno de los episodios que vivió junto a él y su última pareja, Raquel Mosquera.

Pero, sin duda, lo que más ampollas de sangre ha levantado en la peluquera ha sido la historia donde Rociíto ha recordado que su padre salió de su casa haciendo eses tras una fuerte discusión entre ambos.

| Europa Press

Y es que, durante todos estos años, se han contado dos versiones totalmente diferentes acerca de lo que sucedió aquel día. El pasado sábado 12 de noviembre, la televisiva volvió a hacer hincapié en este tema durante su entrevista en el Deluxe.

Mientras que la compañera de Lydia Lozano dice que "sí bebió" aquel día y que era Mosquera la que se encargaba "de servírselo, como siempre", la exsuperviviente asegura que ella estaba en otra habitación y que era imposible que se lo diera.

"Volvimos a casa haciendo eses con el coche por el estado en el que estaba Pedro", aseguró una vez más, negando que su marido condujera bajo los efectos del alcohol. "Él no bebía todos los días, esa noche no bebió porque no le ofrecieron ni un vaso de agua".

| Telecinco

Por su parte, Jorge Javier Vázquez no dudo en sacar la cara una vez más por Rociíto y aseguró que todo lo que estaba contando era mentira. "¿En qué he mentido si no me habéis dejado terminar lo que pasó aquella noche?", se intentó defender Raquel.

Este jueves 17 de noviembre, Lydia Lozano no ha tenido reparos en contar públicamente si Pedro Carrasco tenía o no problemas con el alcohol.

Lydia Lozano por fin cuenta la verdad

Lydia Lozano fue una de las colaboradoras que no fue vetada por Raquel Mosquera durante su entrevista en el Deluxe. Y aunque la periodista desempeñó su labor como de costumbre, Jorge Javier no ha dudado en criticar la actitud que mantuvo durante toda la noche.

Por eso, este jueves, y después del cruce de acusaciones que hemos visto durante toda la semana, ambos se han reencontrado en el plató de Sálvame.

| Mediaset

"No quiero que te sientas juzgada ni acorralada. No voy a revelar ninguna conversación que hayamos tenido en publicidad", le ha dicho el presentador a Lydia Lozano, dejando entrever que su compañera ha estado ocultando información.

"Cuando estamos en un plató, por los años, tenemos que asumir compromisos. Si conoces una historia, lo que no puedes es minimizarla. Rocío dice que Raquel Mosquera no era buena influencia para la salud de su padre y tú a mí me has contado cosas que, si yo fuera hijo, podría estar preocupado", ha asegurado, a continuación.

Por su parte, y en un intento por justificar su silencio, Lydia Lozano ha matizado que "Pedro Carrasco hacía lo mismo antes de Raquel Mosquera"; dejando al descubierto, una vez más, los problemas que el boxeador tenía con la bebida.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Estas palabras no le han gustado nada al presentador del formato y no ha tardado en echar por tierra su argumento. "Lo que no se puede es minimizar a Rocío, y que tú digas: 'Bueno, se tomaban unas copitas'. Pues no".

Es entonces cuando el compañero de Lydia Lozano ha querido dar su opinión al respecto. "Cuando tienes una pareja, lo normal es que si ya tienes una edad, te frene", porque "lo que no es sano es participar, lo sano es cortar".