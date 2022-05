José Pablo, el hombre que ha dejado a Cristina Cifuentes hundida y sin dinero

Cristina Cifuentes ha dejado la política, pero sigue teniendo un ejército de seguidores dispuesto a dar cualquier cosa por ella.

Ha participado en varios programas de televisión porque disfruta de mucho talento delante de las cámaras, por eso recibió una oferta. Macarena Rey, directora de Masterchef Celebrity, quería contar con ella para la nueva edición del concurso.

Cristina Cifuentes conversó con la directiva y lograron llegar a un acuerdo, pero José Pablo López ha impedido llevarlo a la práctica. Es el director de contenidos de RTVE y tiene muchos problemas con Cifuentes, a pesar de que ella le dio mucho poder en el pasado. La política le nombró director de Telemadrid y él aprovechó para dar pábulo a una información dolorosa.

Cristina se vio envuelta en una polémica sin precedentes porque salieron publicadas unas imágenes que le situaron en el punto de mira. Este material demostraba que aspirante a Masterchef Celebrity introdujo dos cremas en su bolso mientras paseaba por un centro comercial. José Pablo no hizo nada para frenar el escándalo y ahí empezó su mala relación con la antigua líder del Partido Popular.

Cristina ha pasado página y se ha dado cuenta de que su trayectoria mediática puede estar plagada de éxitos, por eso quería firmar con TVE. El problema es que el director de contenidos de la cadena supuestamente le ha vetado, al menos eso es lo que cuenta El Mundo. El citado medio ha realizado una investigación y ha aportado pruebas bastante contundentes.

Cifuentes, siguiendo las palabras publicadas en El Mundo, estaba muy ilusionada con su participación en el concurso de cocina. Sabía que era una buena oportunidad para ganar dinero ahora que está tan apartada del Partido Popular, pero lo ha perdido todo. “Se siente decepcionada, dolida y cabreada” y todo hace pensar que pasará a la acción antes de perder la batalla.

Cristina Cifuentes cree que se están vengando de ella

Cristina se ha ganado el corazón de muchos españoles, pocos son los que están en su contra, a pesar de que también tienen muchos enemigos. Sus detractores hicieron mucho ruido cuando Telemadrid difundió las imágenes de su polémico paseo por el centro comercial. Ella explicó lo que le había pasado con las cremas, pero no le dieron oportunidad de argumentar su postura.

Cifuentes ha tenido muchos problemas a partir de la publicación de la noticia anterior, le pidió ayuda a su amigo José Pablo, pero él miró para otro lado. Lo más grave de todo es que consiguió su puesto en Telemadrid gracias a ella, que fue quien le nombró director. La enemistad todavía no se ha resuelto y las consecuencias son un secreto a voces.

TVE ha hablado para dejar claro que José Pablo López no ha tenido nada que ver con lo que ha sucedido en Masterchef Celebrity. Dicen que los responsables del programa cerraron el casting antes del ascenso de Pablo a la cadena pública. Los espectadores no han confiado en esta excusa y se han posicionado al lado de la antigua presidenta.

Cristina Cifuentes ha tomado una decisión

Cristina sabe que se ha cometido una injusticia con ella, pero prefiere que el conflicto no trascienda porque no quiere más escándalos. Está acostumbrada a defenderse de acusaciones muy graves, pero no tiene fuerzas para luchar contra un hombre tan poderoso. Los contenidos de RTVE dependen de José Pablo, por eso ha elegido no enfrentarse a él.

La investigación que ha realizado el periódico El Mundo es muy clara, aseguran que Cifuentes “está cabreada”. Ha perdido el dinero que iba a ganar, aunque lo más serio son las teorías que se están manejando después del presunto veto. Según el medio anterior, la política “permanece en silencio”, aunque es posible que termine hablando para zanjar los rumores.