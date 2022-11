Alba Carrillo se harta y revela el nombre del famoso con el que estuvo

Alba Carrillo es, sin duda alguna, una de las colaboradoras de televisión más carismáticas del panorama actual. La modelo no tiene ningún problema en compartir asuntos de su vida privada, y una vez más, lo ha vuelto a hacer. Carrillo ha dejado a todos boquiabiertos revelando el nombre de un actor muy conocido de nuestro país con el que tuvo un affaire.

Desde que Alba llegó a la televisión, no ha dejado de encadenar proyecto tras proyecto. Su verborrea y el hecho de que no tiene ningún miedo a meterse en polémicas, la ha convertido en un personaje imprescindible para la cadena. Actualmente, protagoniza el podcast Nos hemos liado junto a Nagore Robles.

En este nuevo formato, Alba se ha abierto por completo, y ha confesado algunos de sus secretos mejores guardados.

Alba Carrillo y el famoso con el que tuvo un affaire

En las últimas semanas Alba Carrillo ha estado acaparando titulares como solo ella sabe. Primero con unas demoledoras declaraciones cuando saltó la noticia de que su ex Santi Burgoa había rehecho su vida con Vanessa Romero. La colaboradora ni corta ni perezosa fue tajante al conocer la noticia:

"Se ha portado mal porque soy yo la que le dejé y yo he estado frenando cosas. Cuando lo de Canales me llamó diciéndome que se iba a tirar por a ventana. Ahora ya no me coge el teléfono, y no quiere saber nada, no lo entiendo".

Además, la modelo hizo gala como siempre de su ironía y le mandó un mensaje a Vanessa:

"Nada, solo decirle que se lo va a pasar súper bien con sus suegros, que son todo amor, que disfrute mucho y lo goce. Y con él", sentenciaba.

Pero el huracán Carrillo no se quedó ahí, hace tan solo una semana volvía a soltar otra bomba. La empresaria habló sobre su deseo de ser madre, y que lo tenía ya todo planeado:

"La verdad es que tengo pensado ser madre por segunda vez pronto ya, el año que viene. En julio hice los 36 años y, la verdad, me gustaría pronto", revelaba Carrillo en el plató de Fiesta.

Y es que, Alba sabe muy bien cómo funciona este mundillo, y sabe mejor que nadie que para estar vigente tienes que estar dispuesta a mojarte.

Así lo ha demostrado una vez más, esta vez en su podcast. Alba ha revelado que tuvo un breve, pero intenso encuentro con el actor Rubén Cortada. La modelo ha preferido no seguir callando y contarlo de una vez por todas.

Alba Carillo lo cuenta todo

La exsuperviviente reveló cómo sucedió todo con el famoso actor. Rubén Cortada es uno de los intérpretes españoles más conocidos y deseados de nuestro país, así que Alba no ha podido mantener más el secreto.

Según ha contado la modelo, todo ocurrió en un desfile en Valencia, donde ambos era dos de los modelos principales:

"Los dos nos estábamos cambiando y me trincó y me morreó", espetaba la colaboradora de televisión.

Además, se aventuró a confirmar que eso le encantó, a ella le gusta que sean directos y Cortaza lo fue: "Él es así, va a saco y me gusta mucho", confirmaba.

Por el momento, el corazón de la modelo sigue libre, aunque ella misma ha confesado que "no tiene ningún problema si alguien quiere ocuparlo". Ella misma se define como una persona muy enamoradiza, y prueba de ello es la larga lista de novios que se le conoce.

