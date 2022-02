Jorge Javier la lía y acaba recibiendo el zasca de su vida: jugando con fuego

No hay duda de que Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores que siempre recordaremos. Los expertos aseguran que, en el mundo de la televisión es pasajero, pero nada más lejos de la realidad.

En el caso de Jorge Javier Vázquez, esto no se cumple. Seguro que recuerdas su paso por Aquí hay tomate, el programa con el que el catalán comenzó su camino a la cúspide del corazón.

En aquel maravilloso programa del corazón y junto a Carmen Alcayde triunfó desmesuradamente. Sin embargo, no todo dura para siempre.

| Mediaset

Tras el adiós a este programa, a Jorge Javier le llegó la oportunidad de su vida: Sálvame. Lleva más de diez años al mando de un programa que nunca ha vivido sus horas bajas.

El eterno Jorge Javier Vázquez

Siempre se dice que en televisión nunca nadie es eterno. Nadie, menos Jorge Javier Vázquez.

Con más de diez años a sus espaldas, Jorge Javier presenta un programa que sigue temporada tras temporada proclamándose como el rey del corazón. Y es que, para el catalán, el programa de Telecinco lo es todo.

Su cresta de la ola profesional llegó al tercer año. En ese momento, Jorge Javier no solo se dedicaba a presentar Sálvame Diario, también Viernes Deluxe y Sábado Deluxe.

| Mediaset

Se podría decir que el presentador llegó a convertirse en un obseso del trabajo. Llegó incluso a completar largas jornadas de trabajo sin cansarse, pues para él, el corazón y la prensa rosa lo es todo.

Jorge Javier Vázquez se mete en un lío

Tanto, que en más de una ocasión ha sentido el plató de Sálvame como su casa. Por eso, con la total confianza que le ofrece su hogar, opina sin tapujo alguno de lo que le parece.

Y es precisamente esto lo que le ha pasado al presentador hace tan solo unas horas. En un alarde de sinceridad y con las cámaras encendidas, Jorge Javier hacía un repaso a los partidos políticos de España.

Un repaso que terminó siendo una crítica a la extrema derecha, confesando qué era lo que más le molestaba de Vox. “Lo mediocre de su discurso, lo rancio, el antiguo. Qué puto coñazo debe ser", confesaba.

"¿La gente se imagina lo que debe ser con estos señores gobernando? Es que estamos jugando con fuego. Vamos, estamos jugando con piras y no nos damos cuenta", aseguraba Jorge Javier.

Pocos segundos después, el presentador de Sálvame cargaba contra uno de los políticos más famosos de Vox. Más concretamente de Iván Espinosa de los Monteros.

Jorge Javier Vázquez confesó que le parecía "un aburrimiento todo" y, según su parecer, que Vox está lleno de mediocres.

"Espinosa de las mentiras, como dijo Jordi Évole, Rocío Monasterio disfrazada de pastorcilla, ahora resulta que Macarena Olona es andaluza", espetó.

El presentador de Sálvame recriminó que España pueda equipararse "a Hungría y a Polonia": "¿Quién quiere ser como Hungría o como Polonia? Pero esto la gente lo sabe. Es acojonante. Y la gente se está comiendo el discurso, tócate las narices".

"A veces me dan ganas de que gobiernen para que la gente vea, que disfruten de lo votado. A Abascal no le he escuchado algo mínimamente decente en todos estos años que lleva dando por saco", concluía Jorge Javier.

Jorge Javier Vázquez recibe respuesta

Lo curioso es que, tras estas incendiarias declaraciones, el presentador de Sálvame ha recibido respuesta. Ni más ni menos que del propio político.

Con un breve comentario, a modo de 'zasca' en sus redes sociales, ha dejado sin palabras a Jorge Javier. Espinosa de los Monteros ha demostrado estar de acuerdo por una vez con Jorge Javier. “A mí también”, contestaba el político de VOX

¿Qué habrá pensado el presentador de esta respuesta que sin duda, no esperaba? ¿Contestará de nuevo o lo dejará pasar?