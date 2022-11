Jordi Cruz, a punto de romper con su novia tras cometer el mismo error

En los últimos años la popularidad de Jordi Cruz ha ido en ascenso hasta convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión. Sin duda alguna, el programa Masterchefle catapultó a la cima de la fama. Desde que se coló en la pequeña pantalla, Cruz ha estado presente en multitud de proyectos y su nombre despierta todo tipo de pasiones entre el público.

Para Jordi no ha sido tarea sencilla lidiar con la presión mediática. En alguna ocasión, esto ha interferido en su vida personal, sobre todo en su relación con su pareja. Y es que el chef ha reconocido que tanta repercusión le ha impedido llevar una vida tranquila.

Jordi Cruz, superado por la presión mediática

Tanto él como sus compañeros jamás imaginaron que el formato podría tener tanto éxito. Y es que el programa de cocina más duro de la televisión lleva más de 10 temporadas en emisión. Masterchefsiempre consigue ser líder de audiencias en su franja horaria y cuenta con un gran séquito de seguidores.

Jordi ha confesado cómo la televisión ha sido un gran escaparate para su trabajo, pero también un arma de doble filo que en alguna ocasión le ha perjudicado.

Cuando le llegó la oportunidad de Masterchef pensó que sería un trampolín perfecto para darse a conocer como cocinero. Sin embargo, no sabía que también pasaría a ser un personaje público.

Así mismo lo confesaba Jordi en una reciente entrevista en la Cadena Ser:

"Siempre lo he tenido claro. Mi objetivo no es ser conocido, sino ser respetado como cocinero. Quizá mi ritmo de vida sea un poco alto, pero cocinar y evolucionar como cocinero no me cansa”, confesaba.

El cocinero reveló que tras el auge de popularidad, la carga de trabajo también aumentó, lo que apenas le dejó tiempo para tener una vida más allá de lo profesional. Y esto fue uno de los principales motivos que propició el final de su relación con su exnovia, Cristina Jiménez.

Cruz confesó que estuvo a punto de abandonar el programa debido a la presión:

"He estado al límite porque el cuerpo a veces no da para más. He estado así tres o cuatro años, con una ansiedad que ya se va pasando”, reconocía.

Pero parece que el popular chef vuelve a encontrarse en una situación muy similar. Actualmente, se encuentra felizmente enamorado de su novia, Rebecca Lima. Pero lo cierto es que ambos tienen una agenda tan apretada, que apenas tienen tiempo para estar juntos, y mucho menos ampliar la familia.

Sin embargo, está claro que Jordi ha aprendido la lección y sabe que a veces hay que frenar antes de que el trabajo te devore. Así que Cruz hará todo lo posible para que la historia no vuelva a repetirse.

Jordi Cruz, cansado de la imagen que proyectan de él

Para Jordi, la televisión sigue siendo algo nuevo aunque lleve ya varios años. Parece que el chef no termina de acostumbrarse a las críticas desmedidas y a que su vida sea asunto de debate. Además, Jordi siempre ha remarcado que la imagen que tiene el público de él dista mucho de cómo es en realidad:

"Cansa que la gente crea que soy muy malo, muy tenso y que estoy muy enfadado con la vida. También es cansado que la gente te salude y te pida fotos, pero cuando no tenga la suerte de trabajar en televisión, todo eso dejará de pasar", confesaba.

Y es que a Jordi le gustaría que el público diferenciara el personaje del cocinero:

“El personaje televisivo se come al de ‘cocinero conocido’. A mí me gustaría recuperar el segundo porque es el que más me llena de orgullo”, afirmaba.