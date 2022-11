Alba Carrillo habla de su ingreso en el psiquiátrico y confirma lo peor: 'Loca'

Alba Carrillo no atraviesa por uno de los mejores momentos a nivel personal después de la aparatosa caída que sufrió en Mediaset. Una caída que le provocó la fractura de uno de sus brazos. Tras la visita al médico, Alba se enteraba de que no hacía falta pasar por el quirófano, para su suerte.

"No me he roto nunca nada, me ha dicho el médico que aunque es una rotura al ser joven y tener buena movilidad... menos mal", expresaba en público.

Mediaset

La hija de Lucía Pariente respiraba aliviada porque "al menos, no me operan porque eso sí me da pánico", confesaba la colaboradora.

Alba Carrillo sufrió lo indecible cuando se separó de Feliciano

Aún estando dolorida, Alba Carrillo no ha dejado de llevar las riendas del podcast que comparte con Nagore Robles, Nos hemos liado.

En este último podcast, la televisiva ha hecho unas confesiones más que delicadas después de rememorar aquella época en la que tuvo que ingresar en la clínica López Ibor de Madrid.

Estamos hablando de un centro muy conocido en la capital de España y que está especializado en psiquiatría y psicología.

Tras la ruptura con el extenista, Alba Carrillo pasó su peor etapa personal

Durante la visita de Luc Loren, uno de los influencers que más incide en la salud mental, Alba se ha abierto en canal como nunca. Esta ha contado sin tapujos aquella depresión que sufrió cuando se separó de Feliciano López.

Lo peor que llevó Alba tras su ingreso en un psiquiátrico

"Yo estuve ingresada en la López Ibor hace seis años, estuve un día porque tenía depresión y tenía que descansar y no sabéis cómo me pusieron... Estuve 24 horas porque me dio miedo pensar en el tema prensa", comenzaba su 'speech'.

Mediaset

Lo que más le afectó fue que "me pusieron de loca y pingando. Cada vez que me querían insultar me ponían una foto de 'mira entrando en la López Ibor'", lamenta.

Además, la ex de Feliciano confiesa que "tuve un episodio de crisis, estaba que no podía dormir. Y como yo iba a la terapia externa de la López Ibor me ingresaron para darme medicación y poder descansar", ha confesado.

Que le llamasen "loca" fue lo que más le dolió a la protagonista de esta historia. Veía que no era comprendida por la gente después de sufrir la sobreexposición mediática a la que estaba siendo sometida. Sus 'haters' se cebaron demasiado con ella y al final lo pagó con creces.

Alba estaba cansada de tener que defenderse de tantas críticas sin motivo. Pero lo cierto es que nunca pudo ocultar lo orgullosa que está por haber superado del todo esa horrible etapa.

A su vez, ha puesto en valor que es clave cuidar nuestra salud mental y acudir a profesionales cuando nuestra mente lo requiera.

"Tuve depresión y me dediqué un tiempo. Logré superarlo gracias a mi esfuerzo y a grandes profesionales. No estigmaticéis a la gente, ni lo intentéis usar como un insulto porque es digno de alabanza. A mí no me ofende y ha sido mi gran victoria personal", ha sentenciado en dicho podcast.

Quiere olvidar aquella etapa y su objetivo es ser madre de nuevo

Alba está mejor que nunca a nivel mental y ahora se centra en su gran objetivo, ser madre sola. "Como mi intención es hacerlo sola, mis padres van a estar a mi lado".

"Va a ser a través de un donante, he congelado mis óvulos porque me lo recomendaron antes de cumplir 35 años", ha dicho.

"Hice todo el proceso, que es muy duro. En julio hice los 36 años y, la verdad, me gustaría pronto", desveló pletórica en el plató de Fiesta hace apenas unos días.