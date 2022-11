Joaquín Prat se hunde y cuenta por qué no ha tenido más hijos

Joaquín Prat mantuvo una larga relación con Yolanda Bravo durante más de una década y la pareja tuvo un hijo en común en el tiempo que estuvieron juntos.

Después de varios meses de rumores de una posible ruptura, finalmente esta se produjo hace apenas un año y el presentador de Ya es mediodía aseguraba que "fue una separación traumática".

"Ya me hubiera gustado a mí que funcionara, pero a veces las cosas no funcionan". Prat no tenía problema en confesar que "cuando tomas esta decisión es porque crees que es lo mejor para los dos y para la gente que te rodea". Así se expresaba el presentador en relación al hijo que tienen en común.

Joaquín Prat, hundido tras dejar atrás algo traumático

El comunicador de Telecinco se abría en canal en Planeta Calleja en un programa en el que pudimos ver la cara más sensible e íntima del compañero de Ana Rosa.

Este afirmaba sin tapujos que su separación de Yolanda Bravo "son cosas que pasan en la vida aunque yo no quería. Pero te llevas un aprendizaje y lo enfocas en el presente y el futuro".

| GTRES

Joaquín se hundió y ahora ha explicado por qué no pudo tener más descendencia. Su relación con Yolanda terminó y no tuvieron tiempo, pero él siempre ha sido un amante de los niños. Ahora sabemos que tiene nueva novia, así que no sería de extrañar que en un tiempo diera el paso.

Lo cierto es que, a pesar de llevar dos años juntos, Joaquín y Yolanda Bravo no estaban casados, por lo que no tuvo que ejecutarse ningún proceso de divorcio.

Su hijo, nacido en abril del año 2015, es una delicia para ambos y Joaquín aseguraba hace tiempo que "tengo al príncipe que adora a mamá y adora a papá. Por suerte, tiene una mamá y un papá que le quieren muchísimo", confesaba de forma emocionada delante de Jesús Calleja.

Además, el bueno de Joaquín le tiene un cariño especial a los tres hijos de Yolanda, fruto de su anterior matrimonio. Y lo cierto es que Prat confesaba en una entrevista que "sigo teniendo contacto con ellos". El caso es que el presentador de Mediaset ha vivido con esos niños desde que eran muy pequeños.

Joaquín Prat desvela por qué no ha tenido más hijos

Así las cosas, el ex de Yolanda Bravo les confesaba en su día que "yo sé el papel que he jugado en vuestras vidas. Ahora os toca decidir qué papel queréis que siga jugando en las vuestras. Ya sois mayores para decir que queréis hacer", afirmaba el comunicador.

| Mediaset

De hecho, en aquella charla extensa con el aventurero leonés en Planeta Calleja, Prat habló de lo que le han aportado los niños en su vida. "Me han dado muchísimo, más de lo que yo les he dado a ellos", sostenía.

Además, no tenía reparos en afirmar que el trabajo le quita tiempo de estar con su hijo pequeño, si bien desde que dejase de conducir Cuatro al día, las tardes las tiene libres. Así, consigue ir a recoger al colegio a su hijo, cosa que antes no podía hacer por motivos meramente profesionales.

"He tenido un par de meses moviditos, me he despistado un poco, los sábados me despistaba. Salir con los amigos y hacía el tardeo", desvelaba hace un tiempo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Actualmente, el presentador del Club social está enamorado de una misteriosa mujer, a la que todavía no hemos podido identificar.

A pesar de haber subido algunas fotos a sus redes sociales, Prat es muy receloso de contarle a sus seguidores por quién bebe los vientos desde hace meses. Ahora no tiene pensando tener más hijos, pero quién sabe si esta mujer hace que se piense mejor lo de tener un segundo retoño en un futuro cercano.