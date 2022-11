Fran Antón se harta y publica la foto que delata a Kiko Hernández

Fran Antón se ha convertido en el hombre del momento porque mantiene una estrecha amistad con Kiko Hernández. El tertuliano asegura que entre ellos no hay nada y que si lo hubiera no tendría problema en contarlo, pero cada vez hay más rumores. Una conocida revista ha publicado unas fotos que no dejan lugar a dudas: entre ellos hay una conexión especial.

Fran Antón está cansado de los rumores y quiere hacer una vida normal, por eso ha compartido la instantánea definitiva. Han contado que ha estado en Cádiz junto a su amigo y él, sin ningún tipo de intención, ha desvelado el motivo. Hay que dejar claro que en ningún momento lo ha hecho con mala intención, de hecho todo ha sido sin querer.

| Fran Antón @franantonlopez

Fran ha publicado una foto suya y en la ubicación deja claro que ha sido tomada en el lugar donde ha estado con el colaborador. Debajo escribe la palabra “teatro”, así que es evidente que estaba en Cádiz por motivos laborales. El exgran hermano ha viajado hasta Andalucía para pasar un tiempo con él e intentar alejarse de la presión mediática.

Fran conoce muy bien al polemista y sabe que es muy reservado con su vida privada, de hecho se conoce muy poco sobre él. Cuando concursó en Gran Hermano mantuvo una relación con una joven llamada Patricia y es su último noviazgo conocido. Pero él ha dejado claro que fuera de cámaras ha tenido una vida muy rica y que ha tenido dos parejas estables.

Antón ha delatado sin querer a Kiko Hernández, quien insiste en una versión: entre él y el actor hay una simple amistad. Se conocieron trabajando en el teatro, de un momento a otro conectaron y ahora tienen una relación fantástica. De hecho ha salido publicado que tienen en mente compartir otro proyecto encima de los escenarios.

Fran Antón asume que ha terminado una etapa

Fran está centrado en su carrera y no quiere protagonizar escándalos innecesarios, por eso no va a participar en ningún juego. Su compañero tiene buen trato con la revista Diez Minutos, es su publicación de cabecera, y podría usar este espacio para hablar. Pero no lo va a hacer porque es extremadamente discreto y porque sabe que hay algo que no es igual.

| Mediaset

Antón conoció a Kiko en un buen momento, cuando seguía siendo uno de los colaboradores más protegidos de Sálvame. Ahora ha perdido su inmunidad y debe dar explicaciones sobre todos los problemas que rondan a su figura pública. No está atravesando un buen momento porque tiene que hablar de Belén Rodríguez, quien hasta hace poco era como su hermana.

El artista ha explicado, sin querer hacerlo, cuál es la única verdad: Hernández viajó a Cádiz para verle actuar. Entre ellos se ha creado un vínculo muy especial y Fran está siendo su gran apoyo. Necesita ayuda porque todo se ha vuelto en su contra y en Sálvame no dejan de hablar de sus secretos.

Fran Antón ha trabajado en los mejores escenarios

Fran es un gran profesional, no necesita a la prensa del corazón para llamar la atención de la prensa. Por eso está incómodo con todo lo que está pasando: él tiene su vida y no la quiere vender. El problema es que el público quiere respuestas y en Sálvame no pararán hasta conseguir lo que buscan.

Antón continúa con su carrera, no tiene intención de alejarse del ruido mediático porque no tiene nada que esconder. Por eso Lecturas le ha pillado al lado del colaborador: una imagen que vale más que mil palabras.