Joaquín Prat avisa a Ana Rosa Quintana de que él no tiene la culpa

Joaquín Prat es un presentador que se caracteriza por su vehemencia cuando, en el transcurso del programa que presenta en Telecinco, las cosas se ponen complicadas. Esto sucede cuando Prat tiene que poner orden para que no se desmadre su sección.

Joaquín Prat, que conduce desde hace años el 'Club social' en El programa de Ana Rosa, tiene que lidiar con diferentes situaciones en pleno directo. Su veteranía en un plató de televisión hace que sea uno de lo presentadores que mejor sabe manejarse en estas lides cuando todo se complica.

Hay ocasiones en las que a Joaquín se le hace muy difícil moderar este debate diario. Sobre todo, cuando los ánimos de los tertulianos de su corrillo rosa no tienen el freno de la jefa del programa.

Joaquín Prat le manda un aviso contundente a su jefa

El caso es que este viernes la presentadora madrileña, que volvía hace unos días tras superar un cáncer de mamá, no se encontraba en plató.

Y es que, aconsejada por los médicos, la comunicadora solo presentará su programa de lunes a jueves hasta que su salud esté al cien por cien. No hará pleno hasta que tenga las fuerzas necesarias para conducir el espacio matinal de lunes a viernes.

El caso es que con la ausencia de la citada, Joaquín Prat se tiene que armar de valor. Este viernes, ha tenido que llamarle la atención a sus colaboradores que no respetaban el turno de palabra en ningún caso.

En el 'Club social' se estaba tratando el último y sorprendente movimiento que ha ejecutado Íñigo Onieva para intentar que Tamara Falcó le perdone su infidelidad.

Según Pepe del Real, el joven empresario habría estado este jueves en la iglesia del barrio madrileño de La Latina para pedir ayuda a un religioso. Ha acudido allí para que este le ofrezca algo de luz y pueda resolver esta ruptura sentimental que le tiene hundido.

Se desmadra todo para disgusto del comunicador de Telecinco

Da la casualidad de que a esa céntrica iglesia madrileña fue poco tiempo antes, más concretamente unas horas, la propia Tamara Falcó para participar en una especie de charla.

Tras la información sugerida por Del Real, los colaboradores han opinado sobre ello. Y la primera en dar su punto de vista sobre esta nueva estrategia de Íñigo Onieva ha sido Cristina Tàrrega. "Va a luchar por ella, me parece tan romántico que vaya a un confesor...", sostenía la televisiva.

Por su parte, otros tertulianos no veían demasiado óptimo este método de Onieva de reconquistar a su prometida de tal forma.

El compañero de Ana Rosa estalla tras no ser respetado por los suyos

Lo cierto es que, en un momento dado, el debate se ha descontrolado por completo y Joaquín Prat ha tenido que llamar la atención a algunos colaboradores. E incluso se ha llevado las manos a la cabeza al comprobar que no le hacían ni caso cuando les pedía moderarse.

El compañero de Ana Rosa Quintana se ha dirigido con estas palabras a algunos de ellos. "Luego ya os dirá en las redes sociales la gente que no se entiende nada de lo que estáis diciendo, porque habláis todos a la vez", les ha criticado.

Por si fuera poco, Prat ha dejado claro que las protestas tienen que ir en dirección a los colaboradores, no a su persona. "Pero que os lo digan a vosotros, que no me lo digan a mí", ha exclamado el comunicador, realmente enfadado por lo sucedido.

Y es que el presentador tiene cierta paciencia, pero cuando ve que sus compañeros no respetan el turno de palabra e ignoran sus llamadas de atención, estalla y con razón.