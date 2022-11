Jesulín de Ubrique confirma su sospecha sobre el embarazo de Belén Esteban

Jesulín de Ubrique siempre ha preferido evitar las polémicas innecesarias, sobre todo cuando estas tienen que ver con Belén Esteban. Desde que se separaron, la relación entre la 'Princesa del pueblo' y el diestro fue prácticamente nula. Tanto Jesulín como su mujer han decido mantenerse a un lado en las guerras mediáticas.

Ahora, el matrimonio se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. Con la llegada del pequeño Hugo, tanto la odontóloga como Jesulín decidieron abandonar un poco la prensa rosa y todo lo relacionado con las exclusivas. Ahora, buscan la tranquilidad, tanto para ellos como para el resto de la familia.

Jesulín de Ubrique empezó a sospechar del comportamiento de Belén Esteban, quien decía estar deseando quedarse embarazada. El torero ha descubierto lo que hay detrás de esta intención, algo que ya se imaginó en su momento.

Jesulín de Ubrique, centrado en su nuevo hijo

Para Jesulín la familia es lo más importante, no cabe duda alguna. El diestro siempre ha hecho todo lo posible por proteger a los suyos y que nunca se viesen perjudicados por los medios de comunicación. Sin embargo, saltaron todas las alarmas cuando se publicó la noticia de que volvería a ser padre con María José.

Uno de los temas que más revuelo levantó fue la opinión de Belén Esteban al respecto. Sin embargo, la colaboradora de Sálvame quiso pronunciarse, dejando claro que se alegraba por ellos.

“Doy la enhorabuena a Jesús, a María José y a toda su familia. Cuando vi la barriguita me puse contenta, va a ser hermano de una persona que es lo más importante de mi vida. Espero que salga todo bien”, reveló la colaboradora.

Estas palabras fueron recogidas por muchos medios. Pero eso no quedó ahí, Belén aclaró que “ellos tienen su familia y ella la suya". No cabe duda de que Belén no quiere levantar ninguna polémica, sobre todo, si estas pueden perjudicar a lo que más quiere: su hija.

El embarazo de la odontóloga fue de riesgo y Jesulín reveló haber estado al lado de su mujer en todo momento. En una reciente exclusiva que dieron para ¡Hola!, hablaron sobre la llegada del pequeño Hugo y lo que había supuesto:

“No podríamos haber tenido mejor regalo para estos veinte años que el bebé. ¡Madre mía, veinte años! Se han pasado en un suspiro. Cuando uno está bien, el tiempo pasa así de rápido”, revelaba Campanario.

Todo el tema de la llegada del pequeño Hugo coincidió con las palabras de Belén, las cuales hacían referencia a que ella también quería volver a quedarse embarazada.

La ex de Jesulín de Ubrique es conocedora de su realidad. Y aunque está abierta a la posibilidad de ampliar la familiar junto a Miguel, sabe que es complicado:

“Tengo 48 años y soy diabética. Las embarazadas con diabetes tienen que estar muy controladas, es un embarazo de alto riesgo”. Aun así, si el bebé llegase de forma natural, ella estaría muy feliz.

Muchos medios señalaban lo curioso de las declaraciones de Belén, justo cuando María José anunció su embarazo. Jesulín ha confirmado sus sospechas: Belén Esteban solo quería llamar la atención. Finalmente no ha dado el paso, algo que el de Ubrique tenía claro.

Jesulín de Ubrique, dispuesto a contar lo de Belén Esteban

Desde que saltó la noticia de la docuserie de Jesulín de Ubrique, no se ha vuelto a hablar de otra cosa. Hay mucha expectación ante las palabras del diestro, ya que a través del documental relatará los capítulos más impactantes de su vida.

La productora Netflix será la que se encargue de hacerle la docuserie al diestro. Muy poco ha trascendido aún sobre el proyecto. Sin embargo, se ha confirmado que el tema de su hija Andrea Janeiro será totalmente obviado.

Esto ha desatado un sinfín de críticas, así que ya solo queda a esperar a ver cómo continúa desenvolviéndose la historia.