Rosa Villacastín desvela quién tiene un hijo con José Ortega Cano

Rosa Villacastín es una periodista del corazón que lleva décadas dedicándose al mundo rosa. Es una profesional del medio que conoce muy bien a los famosos que ocupan las portadas y abren titulares de programas de televisión como Sálvame.

Hace unos meses, Rosa Villacastín era colaboradora del extinto programa Ya es verano y ponía el foco en una de las famosas que ha levantado la voz en los últimos tiempos. Y es que hay una mujer que ha conseguido provocar un terremoto en la casa familiar de José Ortega Cano.

Rosa se ha destapado criticando duramente la forma de actuar de Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano que está a punto de separarse del diestro.

Rosa Villacastín tiene entre ceja y ceja a la mujer de Ortega

Lo cierto es que a pesar de ser colaboradoras del mismo programa, no han coincidido en plató en el tiempo que estuvo Villacastín actuando como tertuliana en dicho espacio.

En una colaboración, Villacastín fue clara desvelando los motivos por los que la diseñadora se ha pasado la primavera y el verano hablando sobre aspectos íntimos de su vida familiar. Y lo ha hecho, en concreto, largo y tendido sobre su relación matrimonial con José Ortega Cano.

"Ella es la que sabe perfectamente cómo le viene esto y está marcando todos los pasos cada vez que viene aquí. Lo que tiene que decir, el tono en el que lo tiene que decir. Yo creo que tiene un asesor o asesora, o a lo mejor tiene más cosas", comenzaba su 'speech'.

"Me creo muy poco a Ana María. Sabe muy bien dónde dispara. Quiere poner en el disparadero a Ortega Cano porque no quiere ser la culpable".

Rosa Villacastín desvela lo que tendría que hacer con su hijo

La veterana periodista del corazón ha sido muy tajante a la hora de destapar el plan estratégico que ha ideado Ana María para ganar dinero. Lo ha hecho, según ella, para finalmente provocar una separación que muchos ya veían venir desde hace tiempo.

"Es malvada. Te lo tengo que decir, es malvada", sentenciaba Rosa ante la incredulidad de la presentadora Verónica Dulanto. Y esta le dejaba claro que Ana María le iba a contestar 24 horas más tarde.

Normalmente, Rosa acudía al programa los sábados y Ana María lo hacía los domingos para responder a todo lo que se había hablado de ella el día anterior.

Lo cierto es que a pesar del aviso de Dulanto, a Rosa le daba igual que Ana María le pusiera verde y afirmaba que "tendría que pensar más en su hijo".

"No le estamos contando un cuento a la audiencia"

"Todo esto no favorece a su hijo. Es una persona que lo que quiere es poner en el disparadero a Ortega Cano", continuaba la periodista.

Para calmar un poco las aguas, Beatriz Cortázar puso en valor la figura de Ana María Aldón. De hecho, puso el foco en que seguro que "no lo está pasando nada bien. Ya es la segunda ocasión en la que vive una separación con un hijo de por medio".

La andaluza tuvo que vivir esa experiencia cuando era apenas una adolescente, con el padre de su hija Gema. A pesar de las palabras de Cortázar, Villacastín no rectificó y fue más dura que nunca contra la modista de Sanlúcar.

"Esto no es un cuento de hadas y no le estamos contando un cuento a la audiencia. Si esto no se soluciona, voy a la tele, lanzo pildoritas, el otro contesta, y tiene que estar de los nervios. Esto se soluciona con unos abogados", sentenciaba ante la mirada del resto de colaboradores de Ya es verano.