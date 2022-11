Isabel Rábago se harta y destapa el gran secreto de su matrimonio

En los últimos tiempos, Isabel Rábago se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles del mundo del corazón. Su profesionalidad y su carisma a la hora de ponerse frente a las cámaras son dos de sus grandes habilidades.

La periodista saltó a la fama por su labor como colaboradora en la cadena rival de Telecinco, Antena 3. Sin embargo, años más tarde, la gallega decidió seguir su carrera televisiva en la cadena de Fuencarral, donde actualmente continúa a día de hoy.

Evidentemente, al ser una de las caras estrella de Telecinco, lo cierto es que la misma colaboradora de Ya es mediodía no puede evitar que de vez en cuando su vida privada acapare algún que otro titular.

Aunque apenas habla públicamente de su matrimonio en la pequeña pantalla, fuera de ella, concretamente en redes sociales, no duda en presumir de su media naranja, Carlos Rodríguez Ramón. Justamente, ha sido ahí donde se ha acabado descubriendo lo que parecía ser un secreto a voces de la pareja.

| Instagram

Isabel Rábago destapa lo que es un secreto a voces de su matrimonio

Con tan solo 19 años de edad, Isabel Rábago conoció a su compañero de vida en la Universidad Pontificia de Salamanca, quien también estaba estudiando en la misma universidad que ella. Asimismo, fue en la etapa universitaria de la gallega cuando empezó una seria relación con el que ahora es su marido, Carlos Rodríguez Ramón.

Desde entonces, ambos se volvieron inseparables y fue en el año 2007 cuando consolidaron su amor dándose el esperado 'sí, quiero'. Ya van 15 años de amor y todo parece indicar que la pareja sigue igual de enamorada que el primer día.

Buena prueba de esta complicidad fue cuando la colaboradora estaba participando en Secret Story. Y es que la tertuliana quiso abandonar el concurso, pero una llamada telefónica de su marido evitó que abandonara.

"Estamos muy orgullosos, te quiero, te queremos. Me encanta verte reír y desde fuera te apoyamos todos. Tus amigos no sabes cómo aprecian por cómo eres. Da igual lo que digan o dejen de decir, eres para mí la mejor persona que he conocido en esta vida", le dijo en su momento.

Justamente, ahora, por si alguien tuviera la más mínima duda del amor que se profesan el uno al otro, Isabel Rábago le ha dedicado a su compañero de vida un mensaje de amor vía Instagram.

"La vida pasa sin darnos cuenta, por eso hay que beberla", decía el texto en cuestión junto a una foto de ellos dos abrazados. Ambos han pasado unas breves vacaciones en Asturias, donde en más de una ocasión han mostrado a los cuatro vientos el gran vínculo que hay entre los dos.

| Instagram: @rabagoisabel

La razón por la que Isabel Rábago no quiso ser madre

Por otro lado, hace unos meses, Isabel Rábago se convirtió en noticia por unas declaraciones que concedió en el ya extinto programa Viva la Vida. Fue allí donde se sinceró como nunca sobre un tema bastante peliagudo para ella: la maternidad.

Y es que es preciso recordar que la tertuliana no tiene hijos con su media naranja, una decisión que habrían tomado ambos por un claro motivo. "A lo mejor estamos así y nos queremos tanto porque no hemos tenido familia", decía.

"Es una decisión absoluta y conjunta de los dos, es así. Siempre lo tuvimos claro los dos. Si no fuera de los dos sería un problema. Es una decisión y no la cambio por nada del mundo", zanjaba al respecto.

