La última foto de Albertito, el hijo de Isa Pantoja indigna a media España

Isa Pantoja está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida por sus conflictos familiares. Ante la situación, encuentra la felicidad siempre en su hijo, Albertito, que estos días ha cumplido 8 años.

Precisamente de la fiesta de esta celebración se han publicado varias imágenes que han indignado. Lo han hecho porque con ellas queda de manifiesto que el menor no ha tenido a su lado a sus seres queridos. Kiko Rivera, su tío, e Isabel Pantoja, su abuela, han sido los grandes ausentes.

Isa Pantoja y lo sucedido en el cumpleaños de Albertito

A pesar de lo que está sucediendo, la colaboradora de televisión no ha querido que su hijo vea empañado su cumpleaños. Por este motivo, no ha dudado en organizar una gran fiesta, a la que han acudido sus compañeros de clase. Fiesta temática sobre el videojuego Fortnite, en la que disfrutaron de una merienda y en la que se lo pasaron en grande con un castillo hinchable.

Distintos medios han publicado imágenes de la celebración y todas han sorprendido e indignado por algo. En concreto, porque los únicos familiares que estaban presentes eran Isa y su novio, Asraf Beno. No hicieron acto de aparición ni Kiko ni su esposa, Irene Rosales, ni tampoco Isabel.

| GTRES

Esto ha dejado de manifiesto una vez más que el gran perjudicado de todo el conflicto es el pequeño Alberto. Como ha ocurrido en momentos importantes de su vida, no ha tenido el respaldo de muchos de sus seres queridos.

Según Diez Minutos, Isa desveló que a la fiesta solo iban a ir ella, su novio y los compañeros de clase del niño. Aunque sea así, se recuerda que el año pasado las hijas de Rivera, Ana y Carlota, sí asistieron para estar al lado de su primo. Y esto no ha sucedido ahora.

▶️ El cumpleaños más amargo del pequeño hijo de Isa Pantoja, Albertito

El cumpleaños del hijo de Isa Pantoja ha traído mucha polémica

El cumpleaños de Alberto está dando mucho de que hablar durante esta semana. Ahora ha sido por la ausencia de familiares, pero el día del mismo generó controversia porque ni Isabel ni Kiko lo felicitaron públicamente. De ahí que los dos fueran muy criticados y que provocaran el enfado del padre del niño, Alberto Isla.

Unas críticas que llevaron al DJ a hablar. Reconoció a través de sus redes que “no me gusta que salga una noticia que diga que no he felicitado a mi sobrino cuando es mentira. Que no lo haya hecho públicamente, no significa que no lo haya hecho directamente a él”.

“Perdonadme que esté dando el coñazo, pero es que ya no sé qué cojones hacer. Si hablas públicamente te machacan, si lo haces de manera privada te machacan porque no se enteran”.

| Instagram

Es más, para justificar que estaba diciendo la verdad mostró el mensaje de WhatsApp que le escribió al menor. Mensaje sencillo y breve que decía: “Felicidades a mi Alberto, de parte de sus tíos y de sus primos”. Tras él se veía un intercambio de breves audios.

| La Noticia Digital

Asimismo, esta imagen que subió a las stories de Instagram, el cantante la acompañó de un comentario. Este rezaba así: “No tengo que andar dando explicaciones, pero aquí tenéis la cantidad de mentiras que se dicen”.

Quien no ha querido decir nada al respecto es Isabel Pantoja. Quizás ella también optó por felicitarlo vía WhatsApp, pero no lo sabemos.