Isa Pantoja toca fondo al ver la foto de él con otra mujer en plena calle

Isa Pantoja está viviendo unos últimos meses que seguro que le gustaría borrar de su vida. Y es que ha tenido que afrontar la muerte de su abuela, el distanciamiento con su madre y el enfrentamiento con su hermano. A esto ha sumado que este último no ha felicitado a su hijo, Albertito, por su cumpleaños.

De igual modo, está muy preocupada por su prima, Anabel Pantoja, tras haberse separado inesperadamente de Omar Sánchez. Sin embargo, parece que este se ha repuesto bien de la ruptura a tenor de las imágenes que se publican hoy de él. En ellas se le ve de fiesta y disfrutando de la noche en compañía de una joven.

Isa Pantoja está asombrada por las fotos

La hija de Isabel Pantoja se ha quedado hoy absolutamente perpleja al ver la portada de la revista Diez Minutos. El motivo es que en ella el todavía esposo de su prima aparece bien acompañado por una chica. El texto que acompaña la imagen dice así: “El surfista pasó una noche de fiesta derrochando química con una atractiva morena”.

El reportaje ha preocupado a la colaboradora fundamentalmente por cómo se lo va a tomar Anabel. Sí, porque, aunque fue ella la que decidió romper su matrimonio, está sufriendo mucho.

| LND

Según cuenta la revista, las instantáneas de Omar junto a otra fémina fueron tomadas durante los pasados Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Al parecer, los disfrutaron junto a varios amigos, con los que salieron a tomar algo. Eso sí, manifiesta que “cuando se quedaban solos, la complicidad saltaba a la vista”.

Por el momento, se desconoce la identidad de la mujer así como cualquier dato sobre ella. Pero posiblemente muy pronto empiecen a salir a la luz detalles de quien apuntan que podría haberle dado nuevamente felicidad a Sánchez.

Con estas fotos, además, parecen desmentirse en cierta medida los rumores que indicaban que él estaba acercando posturas con Alexia Rivas.

| Instagram: omar_sancheze33

Isa Pantoja teme la reacción de Anabel

La hermana de Kiko Rivera es consciente de que a su prima no le van a gustar nada las imágenes publicadas de su todavía marido. Teme que pueda sufrir un enorme pesar, pues, a pesar de su decisión, es consciente de que quiere mucho al canario. Buena muestra de esto es que hace unos días no pudo evitar emocionarse en Sálvame al hablar de él.

Exactamente rompió a llorar al ver varias imágenes de su relación y afirmó: “He sido muy feliz esos cuatro años y es una persona que no voy a poder quitar nunca de mi vida. Es el único hombre que me ha mirado como me mira, que me quiere como me quiere y que me cuida como me cuida. Está siempre pendiente de mí, me hizo descubrir su isla y a mí me salvó”.

“Siempre he luchado por formar ese hogar y tener una familia. Él me ha hecho muy feliz, me ha ayudado, me ha enseñado muchas cosas y me calmaba. Eso no se puede sacar del corazón ni de la mente, pero todo se enfrió”.

| La Noticia Digital

Si de esta manera ya dejó de manifiesto lo que quiere aún a su esposo, quedó más claro después. Sí, cuando, con la voz entrecortada, dijo: “Mi negro no se merece que yo no estuviera al 100 %”.

A esto añadió: “Es un tío que no me merezco. Me va a tener siempre para lo que necesite, a cualquier hora y cualquier día”.