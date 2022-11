Carmen Borrego llora al ver qué ha hecho su hijo tras el divorcio

Carmen Borrego ha dirigido los mejores programas de la pequeña pantalla, así que sabe perfectamente cómo funciona el negocio. En su momento convenció a su hijo José María para que concediera una entrevista en Lecturas hablando de su boda. Fue la presentación oficial del nieto de María Teresa Campos, quien había estado siempre en la sombra.

Carmen sabía que su pequeño iba a empezar una nueva vida y pensó que le vendría bien un dinero extra. Según ha salido publicado, cerró esta exclusiva en 40.000 euros, una cantidad que le sirvió para hacer un viaje inolvidable después de la boda. El problema es que José María Almoguera le ha cogido el gusto a vender su vida y no quiere que su madre dé ningún paso sin su permiso.

Carmen negoció con su revista de cabecera una noticia bomba: va a ampliar la familia y quería compartir este dato con el gran público. En un primer momento José María iba a participar en esta empresa, pero después se echó atrás. Le dijo a su madre que ella tampoco hablase con Lecturas, aunque ya era demasiado tarde y Borrego estaba obligada a hacerlo.

Carmen, según ha contado un testigo anónimo en Informalia, no deja de llorar porque su niño no se está portando bien con ella. Supuestamente no les la primera vez, cuando se divorció de su primer marido, padre del joven, José María hizo lo mismo. Lo que ha hecho después del divorcio, según fuentes cercanas a la familia Campos no deja dormir a la colaboradora.

Borrego prefiere no hablar del problema en público porque se ha dado cuenta de que no lo van a solucionar delante de la audiencia. La situación que está sufriendo ahora, según una fuente fiable, le recuerda a la que “vivió cuando se separó de su primer marido. José María se posicionó con su padre y en ese momento actuó como ahora: haciendo a su madre culpable”.

Carmen Borrego lo ha intentado todo

Carmen conoce mejor que nadie cómo funciona el mercado del corazón, así que ha pensado que lo mejor es pasar a la acción. Va a solucionar el conflicto, pero lo hará en privado porque de forma pública no puede: ya lo ha intentado todo. Supuestamente está desolada porque no deja de recordar lo que José María hizo tras la separación: no se portó bien con ella.

Borrego ha trazado unas líneas rojas y hay temas que mantiene alejados del foco mediático, como por ejemplo su ruptura sentimental. El padre de sus hijos no tuvo un buen comportamiento con ella, de hecho le denunció por “abandono de hogar”. Este episodio había permanecido en secreto hasta que Antonio David Flores lo sacó a la luz.

La hija de María Teresa Campos está perdida y no sabe cómo recuperar el cariño que nunca debió perder. El problema que está viviendo ha resucitado los fantasmas del pasado, pero ya no hay vuelta atrás. La colaboradora tendrá que dar explicaciones antes de que sea demasiado tarde, pues José María podría estar preparando una revancha.

Carmen Borrego sabe que la relación está dañada

Carmen, siempre según el testigo que ha hablado en Informalia, está aterrorizada porque piensa que su familia le puede traicionar. “Ahora mismo lo que más pánico le da es que concedan una exclusiva en otra revista que no sea la misma que ella ha elegido. Esto le fastidiaría mucho porque se lo reprocharían desde esa publicación y la dejaría en mal lugar”.

Borrego no esperaba que los hechos tornasen de esta forma, siempre pensó que su nuera era de su confianza. Ahora se ha dado cuenta de que Paola, así se llama la afortunada, nunca le ha querido. Prueba de ello es que estaría dispuesta a hablar en una publicación que no se lleva bien con Carmen.