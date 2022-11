El hijo de María Patiño, asustado al conocer el estado real de su madre

María Patiño es una de las colaboradoras más apasionadas y sin pelos en la lengua que tiene Telecinco. Y precisamente así es como se ha mostrado en el último debate de la docuserie de Rocío Carrasco. En concreto, tenemos que decir que el hijo y la pareja de la periodista se habrán preocupado al verla más contundente y enfadada que nunca.

Y es que no ha podido evitar alterarse al hablar del motivo por el que el museo de 'La más grande' no se abrió antes. Ha señalado a quienes sabían que su apertura no era posible por un tema de corrupción política, pero decían públicamente que era por culpa de la hija mayor de la chipionera.

María Patiño conoce la realidad

La colaboradora de Sálvame ha visto el nuevo capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco en directo. Ha girado fundamentalmente sobre el museo de 'La Jurado' y en él se han desvelado las mentiras que se han ido diciendo sobre el mismo. Entre ellas que Carrasco era la responsable de que dicho centro no se pusiera en marcha.

Se ha demostrado con diversas pruebas y testimonios que no se puso en funcionamiento porque estuvo salpicado por un presunto delito. Al parecer, los equipos de gobierno anteriores al actual en Chipiona usaron ayudas públicas con un fin distinto al que marcó que fueran concedidas. Es más, también se ha explicado que incluso se ralentizó porque aquel tenía amianto.

| GTRES

Esto no es todo, pues de la misma manera se vio paralizado por una auditoría del Ayuntamiento. Es decir, que la hija de la chipionera no fue la responsable de lo que sucedió.

María Patiño, estalla como nunca

La periodista tras ver el vídeo sobre las causas que han ido frenando el centro expositivo y las acusaciones que se le realizaron a Rocío al respecto, ha tomado la palabra. Más enfadada que nunca ha expuesto: “Estoy indignada y asqueada. Por un lado, por la utilización de dinero público por parte de distintos alcaldes de diferentes partidos políticos”.

“Por otro, porque la familia, teniendo conocimiento de lo que ocurría, decidieron responsabilizar a Rocío Carrasco y mirar para otro lado. Yo tengo una grabación de Amador Mohedano del 2017 donde afirma que los motivos del porqué no se abre el museo son por corrupción política”.

Asimismo, María ha expuesto que “también estoy indignada porque este es de los pocos temas en los que había unanimidad por parte de la profesión. Y es que conocíamos lo que existía. Pero, a raíz de la aparición de Rocío en televisión, muchos de mis compañeros que denunciaron en su día la corrupción política deciden ahora ensalzar la figura de Amador”.

“Lo han hecho solo y exclusivamente para jorobar a Carrasco. Por esto, también me asquea la profesión porque, cuando uno sabe lo que existió en el pasado, no puede dar marcha atrás y pintar ahora el presente de otra manera. Por eso estoy asqueada con la política, con la familia y con la profesión, con todo el mundo”.

Una reacción la de Patiño que ha propiciado que en redes los espectadores de la docuserie la aplaudan. Lo han hecho dejándole mensajes tales como “Tienes toda la razón. Es asqueroso que su familia sabiendo eso se una para hundir a Rocío, que solo quería que la imagen de su madre no se viera manchada”.

Y en esta misma línea encontramos: “Gracias, María”, “Ole tú” y “Muchas gracias por decir las cosas altas y claras”.