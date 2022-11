Rosa Benito se rinde y llama a Rociíto para pedirle ayuda y perdón

Rosa Benito fue la gran protagonista del episodio 13 de En el nombre de Rocío, a colación de lo que sucedió hace años cuando Amador dejó de estar vinculado al museo de su hermana.

Rocío Carrasco se sentó ayer en el plató de Telecinco para desgranar todo lo que ocurrió con el museo de su madre. Expuso los motivos por los que este lugar tan especial para ella tardó tantos años en abrirse.

Entre otras cosas, según la madrileña, Amador Mohedano tuvo gran culpa de que este no se llevase a cabo antes. En un momento dado, los responsables del Ayuntamiento de Chipiona decidieron apartar del proyecto al tío de Rociíto por unos hechos muy espinosos.

Rosa Benito tenía claro que su marido debía seguir al frente del museo

Rosa Benito reaccionó al saber que era apartado su marido, porque no quería ver ni en pintura a Amador fuera de Chipiona. Así se lo pidió a su sobrina a través de una llamada desesperada.

"Mientras todas estas irregularidades se están cometiendo en el museo, lo único que sé es que de cara al público la culpable soy yo". Así comenzaba el episodio número 13, que versó fundamentalmente sobre este famoso museo que finalmente se inauguró en julio de 2022.

Lo cierto es que Rociíto ha dejado claro que no ha sido por ella que se haya alargado tanto el tiempo la apertura del mismo.

"Siempre he querido que se abriese", sostenía la hija de Pedro Carrasco. Todo empieza cuando sale a la luz que Amador celebra diferentes fiestas en las instalaciones del museo de Rocío Jurado antes de que estas hubiesen abierto al público.

Sabedor de estos hechos, el Ayuntamiento de Chipiona apartó a Amador de este proyecto y el futuro del museo era una incógnita.

Rosa Benito llama a Rociíto para que reconduzca la situación

“Yo no le puedo decir al alcalde nada. Tú haz lo que tengas que hacer y me dijo, 'Rocío le voy a decir que no vuelva'”. Así lo exponía después de contar en detalle las fiestas que Amador habría celebrado allí.

“Cuando a Amador le echan del museo, Rosa me llama desesperadamente. Que por favor que yo tengo que hacer que Amador esté en el museo. Y así ella se garantice que Amador se quede en Chipiona porque Rosa no quería ni muerta que Amador volviese a Madrid”, sostenía la protagonista de la docuserie.

“Ella tenía los conflictos que tenía”, confesaba ayer mismo Rocío Carrasco. Es una época que coincide con el inicio de la mala relación entre Rosa y Amador, y la tertuliana no quería, ni de lejos, ver a Amador volviendo a Madrid con ella.

"No iba a vincular a Rocío Jurado con nada que no estuviese dentro de la legalidad"

“Rosa no me puede hacer responsable de que hayan echado a Amador. Tampoco de que yo soy responsable de que Amador volviese a Madrid y le diese por saco a ella”, sentencia Rocío Carrasco.

Por otro lado, Rociíto también expuso que sus tíos Amador y Gloria, así como Ortega Cano, presionaban al Ayuntamiento de Chipiona para abrir el museo, aunque estuviese esta apertura llena de irregularidades.

“Yo no iba a vincular el nombre de Rocío Jurado con absolutamente nada que no estuviese dentro de la legalidad”. Así lo cuenta Rocío Carrasco, y lo que decidió la hija de 'la más grande' fue esperar a que se auditase e investigase todo correctamente.

Y es que la heredera universal de la chipionera no tenía ninguna prisa ni interés en firmar un convenio de colaboración hasta que se pudiese hacerlo legalmente.