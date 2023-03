Vicky Martín Berrocal decide confirmar el nuevo rumor sobre su hija

Manuel Díaz está de plena actualidad porque se ha reconciliado con su padre y esta noticia ha situado a su familia en el foco mediático. La última en hablar ha sido Vicky Martín Berrocal, quien ha confirmado los rumores sobre su hija. Alba, así se llama la joven, siempre ha querido a su abuelo paterno, El Cordobés, a pesar de que no tenían relación.

Vicky ha explicado en su última entrevista que para ella era muy importante que Alba creciera sin rencor, por eso le hablaba de Manuel Benítez. La influencer ha crecido rodeada de amor y ahora puede disfrutar de una vida sana. Los rumores son ciertos: Alba quiere tener contacto con su familiar.

Vicky Martín Berrocal ha concedido una entrevista en El Programa de Ana Rosa para presentar su nuevo libro. En La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, Vicky habla de sus aspectos vitales más íntimos y cuenta detalles que no sabía el gran público hasta ahora.

Vicky Martín Berrocal cuenta la verdad

Vicky habla en su libro de su hija y cuenta cómo ha sido la relación que esta ha mantenido con El Cordobés. Lamentablemente el torero no ha visto crecer a su nieta, por eso ahora quiere recuperar el tiempo perdido.

En el citado libro, que tiene muy ilusionada a Vicky Martín Berrocal, la diseñadora pone el foco en las mujeres que le han marcado en su vida. Y especialmente se refiere a su hija Alba Díaz.

Sobre la relación con su abuelo, Vicky ha sido muy sincera ahora que Manuel Benítez y su exmarido, Manuel Díaz, están de plena actualidad.

"Bueno, mi hija... yo le he hablado de su abuelo. Mi padre le ha hablado de su abuelo y yo le he entregado todo lo que tenía de él", ha confesado la diseñadora.

Pero no solo se quedó ahí, sino que también ha contado su propia experiencia en relación con el abuelo de su hija. "Yo le he tenido mucho cariño a su abuelo", ha sostenido.

Y ahonda más en lo que ocurrió hace unos días entre dos hombres que, por fin, se dieron un abrazo de padre e hijo. "Yo, hace casi dos años, sabía que esto iba a pasar... no me podía quedar con la idea de que no fuese a ocurrir. Cómo ha sido Manuel, esa generosidad... el no juzgar, eso es lo que hablo yo en mi libro".

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a triunfar

Alessandro Lequio le preguntó a Vicky por su hija Alba Díaz. Quiere saber si realmente la joven quiere conocer a su abuelo. "¿Vuestra hija tiene algún interés en conocer al abuelo?", le preguntaba de forma franca.

La diseñadora no ha tenido problemas en confirmar algo que le llena de orgullo: "Ya le conoce. Hubo un momento que dije, si esto no pasa, me encantaría que la niña sí conociese a su abuelo". Vicky ha seguido hablando, no se ha dejado ningún detalle en el tintero.

"Mi hija me dio una contestación que ahí entendí quién es mi hija porque me dijo: 'Yo no pienso conocer a mi abuelo, si mi abuelo no conoce a su padre'. Entonces, ahí lo dejé", confesaba la ex de Manuel Díaz.