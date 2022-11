Guti y Arantxa de Benito descubren el pasado del padre de su nieto y entran en cólera

Guti y Arantxa de Benito están aún asimilando la noticia de que su hija Zayra Gutiérrez, de 21 años, está embarazada. La joven y su novio, Miki Mejías, han dado la buena nueva a través de las redes sociales dejando de manifiesto lo felices que están y el amor que se profesan. Sin embargo, los padres de ella quizás no estén tan contentos al conocer los datos que se han revelado de su yerno.

Así, han salido a luz testimonios de personas que estuvieron en la vida del chico que no lo dejan en buen lugar. De ahí que puede ser que estén preocupados por la situación.

Guti y Arantxa de Benito conocen los sentimientos de su hija

El exfutbolista del Real Madrid y la presentadora son conscientes de que Zayra está muy enamorada de su chico. Tanto es así que en el anuncio que ha hecho del embarazo ha tenido también palabras para él. Ha escrito que no puede ser más feliz por el padre que ha elegido para su hijo, del que está enamorada. Ha confesado que a él se le cae la baba cada vez que le ve la barriga.

Le da las gracias por darle lo mejor que le podían dar en esta vida y está segura de que van a ser buenos padres.

De esta manera, la hija de Guti deja muy claro lo feliz que está al lado de Mejías. Un chico este del que se sabe que le encanta viajar y que durante los meses que estuvo viviendo con su novia en Londres trabajó como camarero en un pub. Fue el modo que encontró de mejorar su nivel de inglés.

Además, se ha revelado que Miki parece que ha jugado un papel clave para que su novia dejara las fiestas y las polémicas. Se indica que es el responsable de que se haya 'serenado'.

Guti y Arantxa de Benito, perplejos ante los rumores

La ex de Agustín Etienne y el que fue su marido, no obstante, han visto que no todas las informaciones sobre su yerno son positivas. Ya hace un tiempo se especuló con que no era adecuado como pareja y ahora Sálvame ha decidido 'refrescar' esta información. Lo ha hecho sacando a la luz las declaraciones que en su momento realizaron la exnovia de él y la madre de esta.

En concreto, la que fue su pareja expuso en junio del 2021 que “es una persona manipuladora. Te aísla de tus amigos, de tu familia, de tus estudios y de todo”.

La exsuegra de Miki, por su parte, contó que él “fue una pesadilla, de verdad, le destrozó la vida a mi hija. Este chico es un 'nini' que ni estudia ni trabaja ni hace nada”.

Es más, incluso le tacharon de celoso y de egoísta. Y esto se ha recordado, lo que puede ser que haya preocupado a Guti y a Arantxa por lo que respecta a Zayra y al bebé que viene en camino. No obstante, por el momento la joven sigue defendiéndolo 'a capa y espada' frente a todo lo que se rumorea.

Hace tiempo, ella afirmó que “es absolutamente mentira todo, no han dicho ni una verdad”. Ahora lo ha vuelto a hacer con sus declaraciones de amor y la última ha sido precisamente para Sálvame tras desvelarse su embarazo. Exactamente ha dicho: “Me apetece mucho ser madre y más con la persona que he elegido”.

“Estamos muy enamorados, no hay mejor papá. Me cuida todos los días, ya me cuidaba antes... imagínate ahora”.

Sea como sea, el tiempo quitará y dará razones.