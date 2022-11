David Flores Carrasco confirma que nunca querrá a su nuevo hermanito

Siempre se ha mantenido al margen de las cámaras de televisión y de todo lo relacionado con los medios. Sin embargo, David Flores Carrasco, desde que nació, ha ocupado el primer puesto de personalidades más importantes en la prensa rosa española. El joven nació con una enfermedad cognitiva que tendrá de por vida.

Motivo más que suficiente para que cuente con el apoyo y ayuda de su familia en algún que otro momento del día. No obstante, esta enfermedad no le ha limitado para llevar su vida con normalidad, algo que algunos no entienden. David Flores toma sus propias decisiones y hay algo que tiene bien claro.

Una drástica decisión que ha trasladado a su círculo más íntimo y que, desgraciadamente se ha filtrado. David Flores Carrasco no está muy contento con la llegada de un nuevo hermanito.

David Flores, el que más sufre

Todo era de color de rosas en la vida de David hasta que reapareció Rocío Carrasco en televisión. Llevaba años sin ver ni hablar con su madre y que apareciera protagonizando su propio documental le dejó de piedra.

| EuropaPress

Pero no fue solo lo que en su cuerpo provocó la llegada de su madre a Telecinco. Si no todo el revuelo que causó en su familia. David llevaba ya muchos años viviendo con su padre y Olga, una familia unida que disfrutaba de la vida y vivía momentos inolvidables.

De un tiempo a esa parte, eso que David Flores tanto amaba, se ha ido al traste. Desde las ardientes declaraciones de Rocío, ni su padre ni Olga Moreno y ni siquiera su hermana han vuelto a ser los mismos.

David es el único que por el momento no ha optado por contar su verdad delante de una cámara de televisión. Tiene muy claro que no va a formar parte de ese circo mediático. Sin embargo, hay algo que le ha molestado especialmente y que no ha querido dejar pasar.

La llegada de un nuevo bebe

Si algo ha demostrado David Flores todos estos años es que ama a sus hermanas por encima de todo. El joven mantiene una estrechísima relación con Rocío Flores, pues es su confidente. Varios rumores aseguraban que, tras la mancipación de esta, ya nada seguía igual entre los hermanos.

Pero nada más lejos de la realidad. Rocío y David forman una piña que parece imposible de romper. En este vínculo también hay que incluir a la pequeña Lola, fruto de la relación entre Antonio David y Olga.

La pequeña tiene siete años y también mantiene una estrechísima relación con David. Después de que Antonio David y Olga se separaran, David ha preferido no alejarse de su hermana y seguir viviendo con la empresaria.

No obstante, parece que este cupo de amor lo tiene al completo, pues David se ha enterado de que podría tener un nuevo hermano y no le ha hecho mucha gracia. Esta vez, no sería por parte de su padre, sino de su madre, Rocío Carrasco.

¿Está Rocío embarazada?

Aun no se ha confirmado, pero es muy probable que en cuestión de horas se confirme esta noticia. La pista la tuvimos hace unos días cuando una de sus mejores amigas, Alba Carrillo, le preguntara a la protagonista en pleno directo.

| GTRES - Telecinco

“Me vas a matar, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Hay probabilidad de que me hagas tía pronto?”, decía Alba. Una pregunta que no obtuvo respuesta de inmediato.

Rocío Carraco se tomó su tiempo y, después de ser preguntada varias veces, contestó. “Me habría encantado tener más hijos, pero no habría podido tener un embarazo normal y tranquilo. Pero ahora, dicho todo lo que ya está dicho, creo que me gustaría tenerlos, ha habido un cambio significativo”, aseguraba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“El dolor no se me va y no me voy a curar de hoy a mañana o pasado. No sé si lo conseguiré, pero lo voy a intentar”, concluía.