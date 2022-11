Anabel Pantoja desvela si está enamorada del padre de su primer hijo

Anabel Pantoja sigue disfrutando de la historia de amor que inició en Supervivientes con Yulen Pereira. Tanto es así que los dos tienen claro que desean tener un hijo juntos, aunque este plan se retrasará un par de años. Por este motivo, ella ha decidido dar el paso de congelar sus óvulos y evitar problemas para quedarse embarazada en el futuro.

Mientras tanto, continúa haciéndole frente a los rumores que existen sobre su relación. Unos rumores que ha zanjado dejando de manifiesto en televisión si quiere al esgrimista o no.

| GTRES

Anabel Pantoja y la postura que le granjea críticas

La prima de Kiko Rivera está ejerciendo de colaboradora en los debates de La Isla de las Tentaciones. Y precisamente esta labor ha llevado a que se ponga sobre la mesa la situación sentimental con Yulen.

Todo ha sucedido al emitirse unas imágenes del programa en las que se ve que Javi se ha saltado las normas. Lo que ha hecho exactamente es correr hasta la villa donde está su novia, Claudia, para verla y pedirle explicaciones. Sí, porque no le ha gustado nada ver que, dentro de un juego, se ha besado con Álvaro.

Tras la huida del participante, la organización ordenó a su novia, a las chicas y a los tentadores que se encerraran en sus cuartos. Era la manera de que nadie pudiera ver a aquel. Y la chica de este accedió a ello sin pensárselo.

En el plató nadie ha respaldado el gesto de Claudia de no saltarse también las indicaciones para ver y abrazar a Javi. Únicamente Anabel ha aplaudido su comportamiento diciendo: “Ella lo que ha hecho ha sido cumplir las normas. Se le dice mantente en la habitación y es lo que hace”.

“Cuando escucha a Javi es verdad que podría haber abierto la puerta. Pero tendríamos que vernos todos en el lugar para ver qué haríamos”.

Anabel Pantoja reconoce sus sentimientos

La novia de Yulen ha visto que su argumento para defender a la concursante le ha supuesto sacar su relación a colación. Ha sucedido cuando Marta Peñate, en desacuerdo con ella, le ha espetado: “Las normas también están para incumplirlas”.

| Telecinco

En este punto la canaria le ha preguntado a Pantoja: “Tú estás enamorada ahora mismo, ¿verdad?”. A lo que esta ha respondido de forma contundente callando rumores: “Sí, claro”.

Ante esta afirmación, Peñate ha manifestado: “Si tu novio hace el gesto de Javi, ¿tú me vas a decir que no te dan igual las normas y no abres la puerta? Yo abro la puerta. La abro, le pregunto qué pasa, lo abrazo y lo beso”.

Unas palabras las de Marta que han conseguido los aplausos del público, lo que ha propiciado que la sobrina de Isabel Pantoja se haya quedado con cara de pocos amigos. Y la misma habrá puesto cuando haya visto lo que se ha comentado al respecto en redes.

En concreto, la influencer y colaboradora ha recibido numerosas críticas por su defensa de Claudia y por otros comentarios que ha realizado en la gala. De ahí mensajes como “Ponerla a comentar el debate es como juntar el hambre con las ganas de comer. Es una chica que comenzó una relación en otra isla sin haber dado por finalizada la anterior”.

En esta misma línea encontramos: “Anabel sobra”, “No veo el debate desde que está ella” y “Marta Peñate es genial por cómo defiende a Javi. Y encima callando a la Pantoja”.