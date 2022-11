Georgina Rodríguez ya sabe qué ha pasado con los restos de su bebé fallecido

Georgina Rodríguez se ha quedado sorprendida al ver cómo Cristiano Ronaldo ha desvelado aspectos sobre la pérdida de su bebé el pasado mes de abril, que le han dejado ciertamente descolocada.

No esperaba que su marido expresase ciertas afirmaciones sobre un tema tan delicado como el fallecimiento de su retoño hace poco más de seis meses.

Georgina y Cristiano perdieron a uno de sus gemelos en la primavera pasada y por suerte su otra gemela nació con buena salud. Ahora, ambos se desviven por ella, de nombre Bella Esmeralda, pero no dejan de recordar ni un segundo a su hijo fallecido.

Lo cierto es que el matrimonio no ha podido superar aún el duelo de una muerte tan trágica como esta. Y hace unos días, el jugador del Manchester United y la selección portuguesa ofrecía una entrevista en profundidad.

Georgina Rodríguez confirma que los restos del bebé están escondidos

Le daba una entrevista al periodista inglés Piers Morgan en la que repasaba estos y otros detalles de su vida que son ciertamente desgarradores.

Además de denunciar la falta de empatía de su club y algunos de sus jugadores después de la muerte del pequeño, este no se ha quedado ahí. El exjugador del Real Madrid se ha explayado todo lo que ha querido y el tema central de la entrevista ha sido el mayor mazazo que ha sufrido en su vida.

Cristiano, que está muy unido a Georgina y a sus cuatro hijos, es un hombre muy familiar. Sus temas más personales no los comparte a nivel público, pero en este tema sensible como la pérdida de su pequeño ha hecho una excepción.

Hay que irse hasta el mes de abril de 2022 para revivir lo que sufrieron Cristiano y Georgina Rodríguez. La muerte de uno de sus mellizos les dejó sin aliento y, de momento, no han podido superar esa tragedia.

Cristiano se abre en canal confesando qué ha hecho con su hijo fallecido

"Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema… es difícil", ha confesado el futbolista nacido en Madeira.

Como él cuenta en esta extensa entrevista con Piers Morgan, no encontraba explicación alguna a lo que le había pasado a su familia. No sabía que decirles al resto de sus hijos cuando le vieron aparecer en su casa con solo uno de los dos mellizos.

"A veces, trato de explicarles a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer (…) Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir ¿dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?", decía emocionado el portugués.

"Guardo las cenizas de nuestro bebé y hablo con él todos los días"

Si bien es obvio que pocas cosas pueden ilusionarte cuando sufres ese desgarro familiar, a Cristiano le gusta hablar de su pequeño aunque haya fallecido de la forma más trágica.

Lo cierto es que el marido de Georgina Rodríguez guarda las cenizas de su hijo junto a las de su padre en el sótano de su mansión. Algo que pocos sabían hasta que lo ha desvelado en la citada entrevista.

"Guardo las cenizas de nuestro bebé y hablo con él todos los días. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso, y es el mensaje que me envían, especialmente mi hijo", finalizaba el luso.