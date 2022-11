Gema Aldón habla de la nueva novia de Ortega Cano y le advierte de algo

En plena polémica entre Ana María Aldón y José Ortega Cano, ahora, Gema Aldón ha vuelto a hablar públicamente sobre el reciente divorcio de su madre con el extorero. Sin duda alguna, las declaraciones que ha concedido han provocado que tanto el exdiestro como su entorno más cercano se encuentren aún más en el ojo del huracán.

Hace unos meses, Gema Aldón salió del anonimato cuando fue partícipe de la grave crisis matrimonial que hubo entre su madre, Ana María Aldón, y José Ortega Cano. Por aquel entonces, no se hablaba de otro tema que no fuera el drama que había montado entre la pareja.

De ahí que algunos de los familiares más cercanos del matrimonio, entre ellos, Gloria Camila y la misma Gema Aldón, salieran en algunos programas de televisión para contar todas las novedades de esta situación. Respecto a la primera, evidentemente, la postura de la joven era clara: defendía a capa y a espada a su padre.

Mientras que en el caso de la segunda, la agente funeraria se posicionaba a favor de su progenitora. Justamente, ahora, con el anuncio de la separación recién comunicado, Gema Aldón ha reaparecido públicamente para dar su opinión al respecto.

Eso sí, sus declaraciones no han pasado ni mucho menos desapercibidas, sino todo lo contrario. Y es que, entre todo lo que ha dicho, la joven ha admitido en voz alta que le gustaría que el padre de su hermano, José María, volviera a rehacer su vida al lado de otra mujer.

El deseo de Gema Aldón para que el extorero vuelva a enamorarse

Desde que se hizo pública la crisis matrimonial entre Ana María Aldón y el padre de José Fernando, Gema Aldón siempre fue clara en cuanto a lo que opinaba al respecto. En más de una ocasión, en las entrevistas que concedió en Sálvame Deluxe, aseguró que no le gustaba la pareja de su madre.

Incluso se atrevía a admitir en voz alta que anhelaba que la diseñadora se divorciase finalmente del extorero. "Lo mejor que le puede pasar es separarse porque esto no va a llegar a ningún lado y quiero que salga de ahí", dijo en su momento.

Por ello, ahora que su deseo se ha cumplido, todos los medios ansiaban poder hablar con ella. Y justamente así ha sido, ya que Gema Aldón ha reaparecido públicamente tras anunciarse la separación de la exsuperviviente con el viudo de 'La más grande'.

"Yo me alegro mucho de que mi madre haya decidido por fin ser feliz, porque se lo merece. Llevaba tiempo deseando que esto pasara y a mirar un poquito por su felicidad, que a mí lo que me duele es mi madre", empezaba diciendo.

Eso sí, también quiso dejar claro que, pese a sus diferencias con el extorero por su progenitora, no siente ningún rencor hacia él. "No tengo ningún problema, ni como dice la gente he hablado malamente", aseguraba. "No voy a hablar malamente porque yo no he tenido ningún problema con él, lo que sí es que no me gustan ciertas actitudes y ya se arreglará como se pueda", explicaba.

De hecho, buena prueba de que la hija de la diseñadora quiere dejar los malos rollos atrás es el mensaje que acaba de lanzar dirigido al que fue su padrastro. "Que aproveche ahora que está soltero. Ahora que puede", decía.

Pero, aunque para el viudo de 'La Jurado' quiere este deseo, por el contrario, para su madre la joven espera que disfrute el máximo tiempo posible su etapa de soltería.

Gema Aldón ya conoce los planes de maternidad de su madre

Por otro lado, Gema Aldón también ha querido pronunciarse sobre las últimas declaraciones que ha concedido su madre. Y es que fue en el programa donde colabora la gaditana, Fiesta, donde confesó cuál era su próximo sueño por cumplir: el de ser madre otra vez.

Asimismo confesaba la exsuperviviente su deseo de darle un nuevo hermanito o hermanita a sus dos hijos. De hecho, iba tan en serio este plan que incluso no dudó en ir a visitar una clínica de fertilidad para informarse de todo el proceso.

Pero, ahora, la verdadera pregunta es: ¿qué piensa al respecto la misma Gema Aldón?. Visiblemente asustada y con risa nerviosa, la agente funeraria aseguraba no conocer este anhelo de su progenitora y decía lo siguiente. "Que se distraiga con mi niña, que ya tiene una nieta y dos hijos muy bonitos".

"Que ella haga lo que quiera, pero yo creo que ya tiene bastante. Allá ella con su vida", aclaraba.

