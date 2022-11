Gema Aldón confirma lo de las pastillas y promete que lo hará pronto

Gema Aldón ha pasado a la acción en pleno proceso de divorcio en el que ya están inmersos Ana María Aldón, y José Ortega Cano.

Gema Aldón tiene muy claro que no se va a quedar callada. Va a contar todo el sufrimiento que ha pasado la persona que más quiere en los últimos años. En gran parte, provocado por las actitudes de algunos miembros de la familia del diestro, como su hija Gloria Camila.

Este lunes, Gema atendió la llamada de Sálvame para contar varios entresijos de lo que tuvo que padecer la modista desde que la conocimos hace 10 años.

Gema Aldón confirma que su madre tuvo que medicarse porque no podía más

Preguntada por qué le parece a su madre que sea tan clara en sus entrevistas en televisión, Gema ha dicho lo siguiente.

| Telecinco

"A mi madre pueden gustarle más o menos mis maneras o mi modo de hablar. Pero en ningún momento me ha dicho no des tu opinión porque sabe que todo lo que hablo es desde el respeto. Y nunca intentando hacerle daño a nadie", exponía la andaluza.

Gema saltaba a la palestra para que toda España conozca lo que ha pasado la diseñadora sanluqueña. "Yo llevo muchísimos años escuchando a mi madre decir muchas cosas y llorando. He visto a mi madre muy malita, y a mi hermano mal también. Y me lo he comido yo, y cuando estaba malamente se tomaba una pastilla", ha reconocido.

La confesión de Gema Aldón

Además, esta ha vuelto a nombrar a Gloria Camila, su gran enemiga en todo este culebrón. "Llevo 10 años en mi casa calladita escuchando cómo se habla de mi madre. Ya está bien, Todo tiene un límite", sostiene indignada.

| Telecinco

"Mi madre aguanta ciertas cosas. Estoy muy enfadada porque ahora Gloria está en una mala etapa y todo el mundo dice ‘pobre Gloria’. Pero cuando mi madre que no quería ni levantarse a comer nadie decía ‘pobre Ana María", ha dejado claro este lunes.

Y ha vuelto a recalcar lo que hacía su madre en su peor época. "Mi madre se tenía que tomar una pastilla para estar bien". Lo que tiene claro es que le duele su madre "desde que se pide la prueba de paternidad a mi hermano".

"Ha habido otros momentos de discusiones en casa, son cosas que me duelen. No quiero saber nada de la familia Ortega", incide. Aun así, se niega a "hablar malamente" de Ortega Cano porque a ella "no le ha hecho nada y este hombre conmigo nunca se ha portado mal".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Sálvame espera a Gema Aldón en plató para contarlo todo

Gema Aldón ha defendido a su madre a capa y espada y ha finalizado su entrevista confirmando que estará este miércoles en el plató de Sálvame para hablar aún más claro.

| Telecinco

Por otro lado, minutos después de la charla con Gema Aldón, José Antonio Avilés confirmaba que ya "hay un borrador del acuerdo de divorcio" entre la modista y el torero. Además, ha afirmado que la primera “no tendrá una pensión compensatoria” tras firmar su separación con Ortega Cano.

Según el polémico tertuliano, Ortega pagaría los gastos que atañen al hijo que tienen en común: “El acuerdo se firma en un máximo de dos semanas”.

Eso sí, Ana María declaraba lo siguiente sobre ello hace unos días. "No está firmado ni redactado, estamos en el camino, en el proceso, va a ser un proceso tranquilo, no va a haber problema ninguno. Estamos bien y es de lo que se trata", afirmaba la modista.