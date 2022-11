Carmen Borrego se derrumba al descubrir cómo será la vida de su nieto

No corren buenos tiempos para Carmen Borrego, las últimas semanas han sido de lo más convulsas para la colaboradora de televisión. La noticia de que será abuela se vio enturbiada por los demoledores audios de su nuera.

Para la colaboradora no todo vale por estar en el foco mediático. Carmen sabe mejor que nadie cómo funciona este mundo de la televisión, y desde hace tiempo decidió ser mucho más precavida y cauta. Ahora, la colaboradora afronta esta etapa con cierta incertidumbre debido a los últimos acontecimientos.

Recientemente, la revista Diez Minutos se ha hecho eco de una visita del hijo de Carmen Borrego, junto a su mujer, a una clínica de fertilidad y han saltado las alarmas.

Carmen Borrego, preocupada ante la visita a una clínica de fertilidad

Carmen sabe que el apellido 'Campos' es un arma de doble filo. La colaboradora ha reconocido que gracias a él se le han abierto muchas puertas. Pero también sabe que te coloca de lleno en el centro de la polémica.

Para Carmen es muy doloroso ver cuando se daña a los suyos, sobre todo, cuando se trata de sus hijos.

Los dos hijos de Carmen, José María y Carmen Rosa, han decidido mantenerse al margen de todo lo relacionado con los medios de comunicación. Sin embargo, la exclusiva de la boda que ofrecieron para Lecturas fue la que colocó a José María y a su mujer en el ojo de la polémica.

Desde entonces, mucho se especuló sobre el matrimonio. Cuando vieron la luz los audios de Paola hablando con dureza de la familia, se formó toda una guerra mediática. Esto fue de lo más duro para Borrego, ya que también vio salpicada a su sobrina Alejandra, con la que estaba recuperando la relación.

Entre todo el revuelo, Carmen anunció que su nuera estaba esperando un bebé. Para la hermana de Terelu no fue nada fácil asumir esta situación. Sin embargo, sí quiso dejar claro que por el bien de su familia, ella estaba dispuesta a perdonar.

"Sé que vamos a superar este bache con amor y perdón. Las personas rencorosas no pueden tener buen corazón porque el rencor se lo impide, el rencor es odio. Las personas rencorosas no me gustan y sé que ella no es así", confesaba Borrego hace unas semanas a Lecturas.

Ahora, unas fotografías de la pareja acudiendo a una clínica de fertilidad han levantado todas las sospechas. La pareja decidía acudir junto al hijo de ella a una de las clínicas más importantes de Madrid. Todo apunta a que podría deberse a una revisión del embarazo.

Sin embargo, la revista Diez Minutos señala lo extraño de la visita si fuese para una consulta ajena al embarazo. O quizá hayan recurrido a la reproducción asistida. Esto habrá puesto en sobre aviso a Carmen Borrego, que está muy pendiente del embarazo.

Carmen Borrego, el gran apoyo de su hijo

Para Jose María tampoco han sido nada fácil estos últimos meses y su madre ha sido el pilar fundamental sobre el que apoyarse. La colaboradora siempre ha comentado que "estará ahí para defenderlo en todo".

Borrego le dedicaba unas bonitas palabras a su hijo, una vez que pasó toda la polémica:

"Eres el amor de mi vida y este día fue uno de los más felices. Todos nos equivocamos, pero siempre estaré a vuestro lado. Vuestra felicidad es la mía", escribía en un post de Instagram.

